Hướng dẫn tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Ngày 19/11, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh thông tin, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm tạo thuận lợi trong việc nhận các khoản chi trả và tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng. Các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" , nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục" . Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin" : Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công

BHXH Việt Nam khẳng định, việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới.

Từ năm 2027, chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua VNeID

Đó là nội dung đáng chú ý của Kế hoạch Triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN, hướng tới mở rộng phương thức thanh toán điện tử từ năm 2027 vừa được BHXH Việt Nam ban hành. Theo đó, trong tháng 10/2026, cơ quan BHXH tập trung hoàn thiện phương án kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử. Các hướng dẫn liên quan đến việc xác định, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả chế độ cũng được xây dựng trong giai đoạn này.

Phương thức nhận tiền được thiết kế theo hướng linh hoạt. Người hưởng có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Song song với quá trình chuẩn bị kỹ thuật, thông tin của người đang hưởng chế độ cũng như người mới tham gia sẽ được rà soát, chuẩn hóa. Trong tháng 11 và 12/2026, BHXH Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng khai thác, đối soát thông tin phục vụ việc chi trả.

Từ năm 2027 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua VNeID (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu).

Cùng với hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ngành BHXH sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, tích hợp, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội. Đây là bước chuẩn bị để phương thức chi trả mới được triển khai rộng rãi đối với các chế độ BHXH, BHTN từ năm 2027.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin được tích hợp trên VNeID, cho phép người dân liên kết phương tiện thanh toán để nhận các khoản tiền thuộc chính sách an sinh. Từ ngày 28/9/2026, người dân đã có thể nhận lương hưu, trợ cấp cùng các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản này theo quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP. Để tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội, người dùng đăng nhập VNeID, chọn mục An sinh xã hội, sau đó chọn Tài khoản hưởng an sinh rồi nhập mật khẩu 6 chữ số của ứng dụng. Người dân tiếp tục chọn ngân hàng nơi đã mở tài khoản, điền tiếp các thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền. Khi người dùng chọn Gửi thông tin, trên màn hình sẽ xác nhận gửi yêu cầu thành công. Kết quả đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID.

Ảnh được tạo bởi AI.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh/Trang thông tin điện tử xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu