Tất cả người dân có ứng dụng Bảo hiểm xã hội chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3115/KH-BHXH về lộ trình chuyển đổi mã số BHXH trên tài khoản ứng dụng VssID, Cổng Dịch vụ công BHXH và toàn bộ hệ thống dữ liệu hồ sơ điện tử sang sử dụng số định danh cá nhân (CCCD). Quá trình chuyển đổi chính thức bắt đầu từ ngày 01/9/2026, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đồng bộ dữ liệu bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tự động chuyển đổi tài khoản và thông báo kết quả trực tiếp

Theo phân công tại Kế hoạch 3115/KH-BHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (BHXH Việt Nam) sẽ chủ trì thực hiện việc chuyển đổi đồng loạt 3 nhóm thông tin quan trọng:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Kế hoạch triển khai 2 giai đoạn:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Song hành cùng việc chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân trên phần mềm nghiệp vụ Quản lý Thu và Sổ, Thẻ. Ngay sau khi hệ thống hoàn tất quy trình chuyển đổi, kết quả sẽ được gửi thông báo tự động đến người tham gia trực tiếp trên ứng dụng VssID.

Đáng chú ý, người lao động và người thụ hưởng chính sách không cần tự đăng ký lại hay tạo mới tài khoản VssID. Hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu ngầm mà không gây xáo trộn tài khoản cá nhân.

Đảm bảo nguyên vẹn quyền lợi, không làm phát sinh thủ tục hành chính

Nhằm tránh gián đoạn trong việc tiếp cận thông tin và hưởng chế độ, Kế hoạch 3115/KH-BHXH đặt ra các nguyên tắc vận hành nghiêm ngặt:

Bảo toàn dữ liệu lịch sử: Toàn bộ quá trình đóng - hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), lịch sử giao dịch điện tử và chứng từ phát sinh trước đó đều được bảo toàn tính toàn vẹn, kế thừa đầy đủ và không bị thay đổi.

Song song tra cứu trong giai đoạn chuyển tiếp: Trước, trong và sau thời gian thực hiện chuyển đổi, các cổng tra cứu và ứng dụng vẫn duy trì hỗ trợ tra cứu song song bằng cả 2 hình thức: mã số BHXH cũ hoặc số định danh cá nhân/CCCD mới.

Không phát sinh thủ tục hành chính: Quá trình chuẩn hóa dữ liệu hoàn toàn do cơ quan BHXH xử lý nội bộ trên hệ thống, không yêu cầu người dân hay doanh nghiệp phải nộp thêm bất kỳ hồ sơ hay thủ tục xác minh nào.

Việc chuyển đổi sang số định danh cá nhân là bước đi then chốt giúp tối ưu hóa hệ thống dữ liệu an sinh xã hội, giảm thiểu giấy tờ và nâng cao tiện ích cho người tham gia trên môi trường số.