Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế chú ý quy định hỗ trợ mới nhất từ 10/7

Theo Thái Hà | 27-05-2026 - 14:19 PM | Xã hội

Thông tư 16/2026/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7/2026.

Thông tư 16/2026/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về việc triển khai chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho các cơ sở y tế để điều trị cho người bệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7/2026.

Một trong những điểm ưu việt, mang tính nhân văn sâu sắc của văn bản này là hỗ trợ thuốc miễn phí cho những bệnh nhân dù đã có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng vẫn đang phải gánh chịu chi phí chữa bệnh quá lớn.

Cụ thể hóa nhóm đối tượng ưu tiên

Để đảm bảo tính minh bạch, điểm d khoản 1 Điều 3 của Thông tư quy định rõ: Khi cơ sở kinh doanh dược phẩm và bệnh viện ký kết văn bản hợp tác triển khai chương trình, hai bên bắt buộc phải ghi nhận chi tiết danh sách đối tượng được thụ hưởng cùng chỉ định y khoa sử dụng thuốc.

Trong đó, Thông tư nhấn mạnh việc khuyến khích tối đa các đơn vị dành nguồn lực để hỗ trợ thuốc miễn phí cho các nhóm đối tượng đặc thù sau:

Tất cả các điều khoản ưu tiên này đều phải được các bên cam kết và thể hiện rõ ràng bằng văn bản hành chính.

Nguyên tắc triển khai: Phi thương mại và không thanh toán trùng

Mặc dù mang ý nghĩa hỗ trợ lớn, song khoản 2 Điều 2 của Thông tư 16/2026/TT-BYT cũng nêu rõ bản chất của hoạt động này: Chương trình được vận hành hoàn toàn dựa trên năng lực, khả năng tài trợ thực tế từ phía cơ sở kinh doanh dược, chứ không mang tính bắt buộc doanh nghiệp phải có nghĩa vụ cung ứng đầy đủ toàn bộ thuốc điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, việc cấp phát thuốc thuộc chương trình này phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau để bảo vệ người bệnh:

Tránh trục lợi bảo hiểm

Nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát quỹ an sinh và trục lợi chính sách, khoản 7 Điều 2 của Thông tư quy định rõ ràng: Quỹ bảo hiểm y tế sẽ từ chối chi trả đối với toàn bộ số lượng thuốc miễn phí đã được cấp phát cho người bệnh có thẻ BHYT. Quy định này bảo đảm nguyên tắc không xảy ra tình trạng thanh toán trùng lặp đối với phần vật tư, thuốc men đã được doanh nghiệp hỗ trợ.


