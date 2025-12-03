Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tàu hàng Nga bị tấn công ở biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “nóng”

03-12-2025 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Tàu hàng Nga bị tấn công ở biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “nóng”

Một tàu chở hàng treo cờ Nga bị máy bay không người lái (UAV) tấn công ở ngoài khơi biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin trên được Cơ quan các vấn đề hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, thêm rằng con tàu bị tấn công đang di chuyển từ Nga đến Georgia.

"Tàu MIDVOLGA-2 bị tấn công ở vị trí cách bờ biển của chúng tôi khoảng 80 hải lý" – Cơ quan các vấn đề hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ viết trên X –"Con tàu bị tấn công đang chở đầy dầu hướng dương với 13 thuỷ thủ trên khoang nhưng không ai bị thương, không cần trợ giúp".

Cơ quan này không cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng đài NTV cho biết vụ tấn công có liên quan đến một máy bay không người lái tự sát.

Thêm tàu hàng bị tấn công ở biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố “nóng” - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Minerva Symphony treo cờ Hy Lạp đang ở vùng biển Đen. 

Sự cố mới nhất xảy ra sáng 2-12 (giờ địa phương), chỉ vài ngày sau khi hai tàu chở dầu khác bị nổ ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin an ninh Ukraine nhận trách nhiệm cho vụ tấn công hôm 28-11, nói rằng các máy bay không người lái đã đánh trúng các "tàu bí mật vận chuyển dầu của Nga", theo TRTWORLD.

Khi được hỏi về vụ tấn công mới nhất, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết "những thông điệp cần thiết đã được chuyển tới các bên liên quan, bao gồm cả giới chức Ukraine". 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 1-12 đã chỉ trích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu thương mại ở biển Đen là "sự leo thang đáng lo ngại".

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể chấp nhận những cuộc tấn công này, vốn đe dọa an toàn hàng hải, môi trường và tính mạng trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi" – tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã và đang duy trì quan hệ thân thiện với cả Kiev lẫn Moscow. Ankara đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhưng không tham gia vào việc trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đăng cai 3 vòng đàm phán hòa bình tại Istanbul và nhiều lần đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga - Ukraine, nói rằng xung đột cần phải chấm dứt ngay.

Ankara cũng yêu cầu đảm bảo an toàn hàng hải tại biển Đen, nơi nước này có chung đường biên giới trên biển với Nga và Ukraine.


Theo Hải Hưng

Người Lao Động

