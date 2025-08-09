Tàu thuyền gặp khó khi ra, vào cảng cá được đầu tư gần 300 tỉ đồng vì luồng lạch bị bồi lắng

Cũng theo ngư dân Huy, việc có cảng cá hiện đại nhưng tàu thuyền không ra vào được thì cũng chẳng giải quyết được gì. Do đó, ngư rất mong ngành chức năng sớm có phương án nạo vét luồng lạch, để công trình khi đưa vào hoạt động phát huy được hiệu quả, mang lại lợi ích cho ngư dân.