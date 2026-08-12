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Tàu tuần tra LMS thứ 3 dành cho một nước Đông Nam Á được hạ thủy tại Thổ Nhĩ Kỳ

| | Tài chính quốc tế

Chiếc tàu chiến ven biển LMS thứ ba đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Istanbul của Công ty STM Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu tuần tra LMS thứ 3 dành cho một nước Đông Nam Á được hạ thủy tại Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 1.

Như trang Naval News đưa tin, chiếc tàu hộ vệ đầu tiên thuộc loại này đã được hạ thủy vào cuối tháng 5 năm nay, và chiếc thứ hai vào đầu tháng 6.

Trước đó, vào tháng 6/2024, Malaysia đã ký hợp đồng với Công ty STM của Thổ Nhĩ Kỳ để đóng tổng cộng 3 tàu chiến ven biển (tàu hộ vệ) lớp LMS trong lô thứ hai.

Giai đoạn đầu của Dự án LMS được thực hiện phối hợp với Trung Quốc, khi Công ty China Shipbuilding & Offshore International đã đóng 4 tàu cho Hải quân Malaysia, mỗi tàu có lượng giãn nước khoảng 700 tấn, chúng được đưa vào biên chế trong giai đoạn 2020 - 2022.

Sau lễ cắt thép được tổ chức tại xưởng đóng tàu Istanbul vào ngày 4/12/2024, tiến độ bàn giao lô tàu LMS thứ hai nhanh chóng được đẩy mạnh, với lễ đặt ky cho cả 3 tàu hộ vệ diễn ra vào ngày 8/4/2025, chúng dự kiến ​​sẽ được bàn giao trong năm 2027.

Với vai trò nhà thầu chính, STM chịu trách nhiệm cho tất cả các giai đoạn của chương trình, từ thiết kế đến hỗ trợ vận hành trong suốt vòng đời dự án.

Tàu tuần tra LMS thứ 3 dành cho một nước Đông Nam Á được hạ thủy tại Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 2.

Tàu tuần tra LMS của Hải quân Malaysia.

Thiết kế của lô tàu tuần tra LMS thứ hai phần lớn dựa trên tàu hộ vệ lớp Ada của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng có trọng lượng giãn nước khoảng 2.500 tấn, chiều dài 99,56m, chiều rộng 14,42m và mớn nước 3,9m.

Hệ thống động cơ đẩy kết hợp diesel-turbine khí (CODAG) cho tốc độ tối đa 26 hải lý/h. Ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu 14 hải lý/h, tàu sẽ có tầm hoạt động lên đến 4.000 hải lý. Chúng có khả năng hoạt động liên tục trong 21 ngày và thủy thủ đoàn gồm 111 người.

Tàu tuần tra LMS được trang bị hệ thống quản lý tác chiến GENESIS, radar tìm kiếm SMART-S, sonar, radar băng tần X (8 - 12 GHz) và radar điều khiển hỏa lực.

Để phục vụ tác chiến điện tử và triển khai mồi bẫy, tàu sẽ được trang bị hệ thống ARES-2N (của Aselsan). Vũ khí trang bị bao gồm 1 pháo 76mm Super Rapid (của OTO Melara), 1 hệ thống pháo 35mm Gokdeniz (của Aselsan) và 2 súng máy 12,7mm.

8 tên lửa chống hạm Atmaca và tên lửa phòng không phóng thẳng đứng K-SAAM của Hàn Quốc cũng sẽ được bổ sung vào kho vũ khí của tàu.

Theo Naval News

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

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