Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng

Liên tiếp lập kỷ lục dù bị chê

Taylor Swift tiếp tục viết nên kỷ lục mới trong sự nghiệp khi album The Life of a Showgirl đạt 2,7 triệu bản bán ra chỉ trong ngày đầu phát hành, theo dữ liệu từ Billboard và Luminate . Thành tích này giúp album của cô trở thành album có doanh số tuần đầu cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau 25 của Adele.

Kỷ lục hiện tại cho album bán chạy nhất trong tuần đầu thuộc về 25 (Adele), phát hành năm 2015, với 3,4 triệu bản trong bảy ngày. Swift vẫn còn sáu ngày nữa để có thể vượt qua con số này.

Taylor Swift tiếp tục chứng minh sức hút hàng đầu khi album The Life of a Showgirl bán được 2,7 triệu bản chỉ trong ngày đầu phát hành.

Luminate cũng xác nhận The Life of a Showgirl đã lập kỷ lục mới về doanh số đĩa vinyl, với 1,2 triệu bản được bán ngay trong ngày đầu. Kỷ lục trước đó cũng thuộc về Swift, với album The tortured poets department (2024), đạt 859.000 bản vinyl trong tuần đầu, tức là cô đã vượt mốc đó hơn 300.000 bản chỉ trong 24 giờ.

Để đạt được kết quả này, Swift và đội ngũ của cô đã phát hành nhiều phiên bản giới hạn của album. Khoảng 500 cửa hàng Target trên khắp nước Mỹ thậm chí đã mở cửa qua nửa đêm để các fan có thể xếp hàng mua album ngay khi ra mắt.

Album gồm 12 ca khúc mang màu sắc pop sôi động, kể về tình yêu, thành công và cả những tổn thương mà cô từng trải qua. Tổng album đạt 249,99 triệu lượt nghe toàn cầu trên Spotify chỉ trong ngày đầu phát hành. Đây là màn ra mắt lớn thứ hai trong lịch sử nền tảng, chỉ xếp sau chính album The tortured poets department. Ca khúc chủ đề The Fate of Ophelia cũng lập kỷ lục lượt nghe trong ngày trên Apple Music và Spotify.

Không chỉ thống trị mảng âm nhạc, Swift còn đang “phủ sóng” phòng vé. Sự kiện chiếu rạp Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, được công chiếu trong ba ngày cuối tuần cũng đã tạo nên cơn sốt, khi thu về 15,8 triệu USD ngay trong ngày đầu, theo Variety .

Ngay sau khi Life of a Showgirl lên kệ, người hâm mộ trên đã bước cuộc giải mã những ẩn ý, mật mã mà nữ ca sĩ khéo léo cài cắm trong từng ca khúc, bìa đĩa và hình ảnh quảng bá.

Fan Taylor Swift “phát cuồng” vì giải mã

Bỏ qua các lời chê từ giới phê bình cho rằng album “thiếu sáng tạo” hay “quá sến”, cộng đồng Swifties tin rằng Showgirl không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là chuỗi thông điệp cá nhân mà Taylor muốn gửi đi một cách tinh tế. Họ mổ xẻ từng câu hát, phát hiện chi tiết liên quan đến chuyện tình cảm, tình bạn cũng như những mâu thuẫn trong sự nghiệp của cô.

Theo fan, Life of a Showgirl chứa nhiều gợi ý về vị hôn phu Travis Kelce, nữ ca sĩ Charli XCX, diễn viên Blake Lively, nhà sản xuất Scooter Braun và cả Kim Kardashian.

Nhiều bài giải mã The Life of a Showgirl gây sốt mạng xã hội.

Trong loạt ca khúc đầu, Taylor Swift liên tục nhắc đến Kelce từ việc anh “gọi cô ra khỏi nỗi buồn như Ophelia” trong bài The Fate of Ophelia , đến chi tiết “ánh sáng opal trong đêm onyx” trong Opalite, ám chỉ viên đá phong thủy của Kelce. Một vài bài khác như Wood có màu sắc gợi cảm, thể hiện tình yêu nồng nàn của cô dành cho bạn trai cầu thủ.

Ở hướng khác, ca khúc Ruin The Friendship được cho là nói về mối quan hệ rạn nứt giữa Swift và bạn thân Blake Lively sau khi cô bị kéo vào vụ kiện liên quan đến bộ phim It Ends With Us. Bài Cancelled! thì mang tông mỉa mai, với lời hát “Tôi thích bạn bè mình bị hủy kết bạn. Tôi thích họ khoác áo Gucci, vướng scandal”, gợi nhắc tới việc Lively từng là gương mặt đại diện cho Gucci.

Taylor Swift cài cắm nhiều câu chuyện của mình trong các bài hát.

Swift cũng không ngại “phản công” Charli XCX trong bài Actually Romantic , khi dùng hình ảnh “con chihuahua sủa trong túi xách nhỏ” để đáp lại những lời mỉa mai mà Charli từng dành cho cô. Trong Father Figure , cô nhắm đến hai nhân vật từng gây tranh cãi là Scott Borchetta và Scooter Braun - những người nắm giữ bản quyền sáu album đầu của cô, với lời ca châm biếm “Tôi làm việc với quỷ, nhưng tôi mới là kẻ kiểm soát trò chơi”.

Một trong những ẩn dụ được bàn tán nhiều nhất nằm trong Wi$h Li$t , nơi Swift ám chỉ thế giới xa hoa của gia đình Kardashian: “Họ muốn ánh đèn, du thuyền, Balenciaga và khuôn mặt ngây thơ trên thân hình phẫu thuật”. Câu hát được xem là lời đá xoáy Kim Kardashian, người từng khiến cô vướng vào bê bối năm 2016.

Kết thúc album là Elizabeth Taylor , nơi Swift ví mình như minh tinh huyền thoại cùng tên, người cũng từng sống dưới ánh hào quang rực rỡ nhưng cô đơn. Trong ca khúc, cô bộc lộ khát vọng về cuộc sống bình yên bên Travis Kelce: “chỉ cần anh, vài đứa trẻ và một mái nhà riêng, để thế giới mặc kệ ngoài kia”.

Showgirl được xem là bước ngoặt mới trong âm nhạc của Swift, rời xa nét u buồn của Folklore và Evermore (2020) hay sự chiêm nghiệm trong Midnights (2022) và The tortured poets department (2024). Nữ ca sĩ mô tả album là “giai đoạn tươi vui, mãnh liệt và kịch tính nhất trong cuộc đời".