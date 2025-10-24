TCBS chính thức niêm yết, mở màn làn sóng IPO ngành chứng khoán: VPS tiếp nối kỳ vọng

Sáng ngày 21/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đánh cồng chào mừng cổ phiếu TCX của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức giao dịch trên sàn.

Hơn 2,31 tỷ cổ phiếu TCX chính thức niêm yết với giá tham chiếu 46.800 đồng/cp, biên độ dao động ±20%. Phiên này, dòng tiền nhập cuộc mạnh, kéo giá cổ phiếu tăng 4,6% lên 48.950 đồng/cp - mức tăng mạnh thứ hai trong nhóm chứng khoán. Thanh khoản bùng nổ với 14,7 triệu đơn vị được trao tay, đưa vốn hóa TCBS vượt ngưỡng 113.000 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán đắt giá bậc nhất thị trường.

Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng gần 190 tỷ đồng, đưa TCX vào Top 2 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất toàn ngành, chỉ sau SSI.

Top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất phiên 21/10 (Số liệu tổng hợp từ HoSE)

Đằng sau những chuyển động giá trong phiên chào sàn là tâm lý kỳ vọng rõ nét của giới đầu tư. Trước đó, đợt IPO 231 triệu cổ phiếu TCBS hồi cuối tháng 8 - đầu tháng 9/2025 đã ghi nhận nhu cầu gấp 2,5 lần lượng chào bán, với 27.000 tỷ đồng tiền đặt mua, trong đó khoảng 500 triệu USD đến từ 78 tổ chức và quỹ ngoại. Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu chỉ đạt hơn 40%, khiến lượng cầu chưa được thỏa mãn, qua đó trở thành lực đẩy cho giá và thanh khoản TCX bùng nổ ngay trong ngày đầu giao dịch.

Về hoạt động kinh doanh, TCBS ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng năm 2025, duy trì vị thế trong Top đầu ngành. Với P/E dự phóng 18-20 lần cho cả năm, cổ phiếu TCX được đánh giá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng quy mô.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn duy trì mức cao - trung bình 5 phiên gần nhất đạt trên 35.000 tỷ đồng, cùng kỳ vọng dòng vốn ngoại trở lại mạnh mẽ sau thông tin chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp, những "tân binh" như TCX đang trở thành điểm đến mới của dòng tiền trung và dài hạn.

VPS – tâm điểm tiếp theo trong làn sóng niêm yết

TCX được xem là "phát súng mở màn" cho chuỗi IPO và niêm yết của nhóm chứng khoán, dự kiến nối tiếp sẽ là VPBankS, VPS và Kafi - mỗi doanh nghiệp đều mang tới những câu chuyện tăng trưởng riêng.

Trong số này, Chứng khoán VPS được kỳ vọng là "bom tấn" không thể bỏ lỡ của thị trường năm 2025. Với vốn điều lệ 5.700 tỷ đồng và tổng tài sản gần 40.000 tỷ, VPS hiện dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và phái sinh trên cả ba sàn tính đến cuối quý III/2025.

Thị phần trên sàn HNX và UPCoM của VPS trong quý III/2025 lần lượt là 20,7% và 17,58% (Số liệu tổng hợp từ HoSE và HNX)

(Số liệu tổng hợp từ HNX)

VPS có lượng khách hàng giao dịch thường xuyên và ưu tiên kênh số với số lượng lệnh thực hiện trực tuyến đạt 99%. Nền tảng số hóa toàn diện trên ứng dụng SmartOne của VPS đã giúp tăng tương tác khách hàng. Ứng dụng tài chính "all-in-one" SmartOne cho phép nhà đầu tư giao dịch, quản lý danh mục, theo dõi thị trường và tiếp cận sản phẩm đầu tư ngay trên một nền tảng duy nhất. Cùng ứng dụng SmartOne, VPS cũng vừa cho ra mắt VPS SmartOne Web, nền tảng không chỉ mang đến cho nhà nhà đầu tư trải nghiệm cá nhân hóa mạnh mẽ mà còn giúp nhà đầu tư đọc hiểu thị trường dễ dàng, nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời.

VPS sở hữu đội ngũ công nghệ nội bộ hàng trăm kỹ sư, tự phát triển hạ tầng giao dịch tốc độ cao và nền tảng dữ liệu phục vụ hàng triệu người dùng, qua đó định vị mình như một doanh nghiệp Fintech hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán.

Sau 9 tháng năm 2025, VPS đạt doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ đồng. Riêng quý III, công ty báo lãi 1.127 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi công nghệ và tối ưu mô hình kinh doanh.

Hiện VPS đang trong quá trình IPO, với mức giá phát hành tối thiểu 60.000 đồng/cp, tổng khối lượng 202,3 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động tối thiểu 12.138 tỷ đồng.

Giá chào bán cổ phiếu IPO của VPS là mức giá mà tại đó số lượng cổ phiếu chào bán được phân phối tối đa, đồng thời không thấp hơn giá chào bán tối thiểu (60.000 đồng/cp). Với quy mô, hiệu quả hoạt động và thương hiệu hiện có, VPS được kỳ vọng sẽ là "cổ phiếu tân binh" tâm điểm kế tiếp khi niêm yết, thu hút mạnh dòng tiền cả trong và ngoài nước.