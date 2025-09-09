TCBS IPO: Nhà đầu tư đăng ký mua cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán

Cập nhật từ TCBS, đợt IPO này đã ghi nhận hơn 26.000 nhà đầu tư đăng ký mua thành công với tổng số lượng cổ phiếu lên tới hơn 575,16 triệu cổ phiếu trong khi lượng chào bán chỉ là 231,15 triệu cổ phiếu.

TCBS IPO được xem là một trong những thương vụ thu hút sự quan tâm lớn nhất trên thị trường chứng khoán gần đây, khi thành công huy động vốn đầu tư không chỉ từ các nhà đầu tư cá nhân mà còn từ nhiều tổ chức tài chính và quỹ ngoại danh tiếng. Đợt chào bán ghi nhận sự tham gia tích cực của 78 nhà đầu tư tổ chức với khối lượng đăng ký mua gần 500 triệu USD, chiếm 48% tổng lượng đăng ký mua của đợt chào bán.

Chỉ trong 3 tuần mở bán, TCBS đã ghi nhận hơn 34.000 đơn đăng ký, trong đó 90% thực hiện qua tính năng iPO trên TCInvest của TCBS, cho thấy sức mạnh công nghệ đã mở khoá trải nghiệm IPO trực tuyến minh bạch, thuận tiện và được nhà đầu tư đón nhận mạnh mẽ. Thành công này cũng là minh chứng rõ nét cho chiến lược Wealthtech mà TCBS đang kiên định theo đuổi.

Bên cạnh đó, việc tổng giá trị đăng ký mua cổ phiếu IPO TCBS lên đến 27.000 tỷ VND (hơn 1 tỷ USD) và số lượng cổ phiếu đăng ký mua cao hơn 2,5 lần so với số lượng chào bán, cũng như sự quan tâm của các định chế quỹ đầu tư quốc tế đến từ nhiều châu lục cho thấy sức hấp dẫn của TCBS và mô hình Wealthtech mà công ty đã tiên phong dẫn dắt tại Việt Nam, đồng thời tạo kỳ vọng tích cực về thanh khoản và định giá khi cổ phiếu chính thức được niêm yết, dự kiến ngay trong Quý 4/2025.

Trên cơ sở đó, Công ty đã thông báo chốt tỷ lệ phân bổ ở mức 40,18%. Đây là cơ chế phân bổ cổ phiếu theo nguyên tắc tỷ lệ đăng ký mua (pro rata) nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch cho tất cả nhà đầu tư tham gia. Cụ thể, số cổ phiếu phân bổ cho mỗi nhà đầu tư bằng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công nhân (x) với tỷ lệ phân bổ (40,18%) và làm tròn xuống đến đơn vị 1 cổ phiếu. Ví dụ, một nhà đầu tư đăng ký mua 1.000 cổ phiếu thì sẽ được phân bổ mua 401 cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo phân bổ và thanh toán số tiền nêu trong thông báo đó. Thời gian thanh toán số tiền còn lại diễn ra từ ngày 11/9 đến 16h00 ngày 17/9 .