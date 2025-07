Techcombank báo lãi trước thuế quý 2/2025 gần 7.900 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

Lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, riêng quý 2/2025, ngân hàng có lãi trước thuế 7.900 tỷ đồng, cao hơn 9,2% so với quý 1 và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của Techcombank.

Thu nhập lãi thuần (NII) Techcombank đạt 17,4 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm nhẹ 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi thuần (NIM) theo quý đã cải thiện lên 3,8% từ mức 3,7% trong quý 1 năm 2025, nhờ lợi suất tài sản tăng nhẹ.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 5,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 5,4% so với cùng kỳ, trong đó riêng quý 2 đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức cao kỷ lục cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đạt 2.333,2 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 1.302,4 tỷ đồng, giảm 40,6% chủ yếu do nhu cầu về các giải pháp tài trợ thương mại vẫn tiếp tục trầm lắng cũng như ảnh hưởng từ thay đổi phương pháp hạch toán thu từ sản phẩm L/C. Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 769,4 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ, phù hợp với xu hướng của ngành dịch chuyển từ hình thức thanh toán bằng thẻ sang các hình thức thanh toán khác như mã QR.

Thu nhập phí từ dịch vụ ngoại hối là điểm sáng trong các quý vừa qua, trong đó mức tăng trưởng chủ yếu đến từ các sản phẩm ngoại hối mới dành cho khách hàng cá nhân (ví dụ: du lịch, du học, di trú v.v.). Cụ thể, thu từ dịch vụ ngoại hối đạt 584,0 tỷ đồng, tăng 57,7% so với cùng kỳ.

Thu từ phí dịch vụ bảo hiểm đạt 452,2 tỷ đồng, tăng 17,6%. Techcombank tiếp tục giữ vững vị thế, với phí bảo hiểm quy năm (APE) tiếp tục đứng thứ 3 toàn ngành.

Ngân hàng ghi nhận 840 tỷ đồng thu nhập thuần từ hoạt động khác (không bao gồm thu hồi nợ), giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do trong 6 tháng đầu năm ngoái có ghi nhận khoản lãi đột biến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và ngoại hối.

Thu từ nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro (DPRR) trong 6 tháng đầu năm nay khá tích cực, đạt 539,6 tỷ đồng, tăng mạnh 23,2% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động (OPEX) của Techcombank ở mức 7,1 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, đi ngang so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ chi phí/ thu nhập (CIR) 29,2%, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tốt theo định hướng của ngân hàng.

Chi phí dự phòng ghi nhận giảm tích cực 26,3% so với cùng kỳ, ở mức 2.104 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, nhờ chất lượng tài sản của các khoản vay mua nhà và thẻ tín dụng và do không phát sinh một số khoản trích lập dự phòng của 6 tháng đầu năm ngoái. Do đó, chi phí tín dụng (trượt 12 tháng) của Ngân hàng cuối quý 2/2025 tiếp tục cải thiện, còn 0,6%, và 0,4% sau thu từ nợ đã xử lý bằng nguồn DPRR.

Tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, CASA dẫn đầu

Tại 30/06/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt 1.038 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu lần đầu tiên tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Tín dụng tăng đồng đều giữa khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trong đó tín dụng cá nhân tăng 11,1% so với đầu năm và 26,6% so với cùng kỳ năm trước với động lực chính tới từ cho vay mua nhà, cho vay hộ kinh doanh và nhà bán lẻ (merchants), trả góp khoản vay cá nhân và cho vay ký quỹ.

Tín dụng doanh nghiệp đạt 442,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm và 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng cao nhất được ghi nhận ở ngành Tiện ích và Viễn thông ở ngưỡng +37,7% so với đầu năm và +52,6% so với cùng kỳ, theo sau là ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ, logistics với mức tăng trưởng 14,7% so với đầu năm và 12,9% so với cùng kỳ.

Tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt hơn 545 nghìn tỷ, tăng 2,19% so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm (CASA) đạt 41,1%, duy trì vị thế cao nhất ngành và lợi thế chi phí huy động cạnh tranh. Quy mô CASA tiếp tục lập đỉnh mới, chạm mốc 242 nghìn tỷ đồng.

Chất lượng tài sản lành mạnh

Techcombank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng nhẹ lên 1,32%, từ mức 1,23% cuối quý 1. Tỷ lệ NPL trước CIC duy trì ở mức rất thấp, chỉ 1,05%, giảm nhẹ so với mức 1,06% cuối quý 1. Tính cả trái phiếu và cho vay, tỷ lệ tín dụng xấu ở mức 1,25%. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLCR) tiếp tục duy trì trên 100%, đạt 106,4% tại cuối quý 2.

Vị thế vốn của ngân hàng vẫn được duy trì mạnh mẽ, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) là 82,4% tại 30/06/2025, duy trì dưới mức trần 85% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tại 30/06/2025, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 26,4%, giảm nhẹ so với mức 27,1% của cuối quý trước.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Ngân hàng đạt 15,0% tại 30/06/2025, giảm so với mức 15,35% cuối quý 1 năm 2025, chủ yếu do tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong quý 2.

Một điểm sáng lớn khác là công ty con của Techcombank – TCBS ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 1.733,1 tỷ đồng trong quý 2 năm 2025, tăng 32,3% so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TCBS đạt lợi nhuận 3.042,9 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 53% kế hoạch năm. Tính đến ngày 30/6/2025, vốn điều lệ của TCBS đạt 20.802 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 30.063 tỷ đồng – cao nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank cho biết: "Techcombank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 2 cao nhất từ trước đến nay, nhìn chung bám sát định hướng mà Ban điều hành đề ra cho cả năm. Tăng trưởng tín dụng đạt mức hai chữ số, phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp và người dân cũng như động lực tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam. Chúng tôi trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình chi nhánh số hóa hoàn toàn, khẳng định cam kết phát triển bền vững. Đồng thời, Techcombank tiếp tục tạo dấu ấn khi là ngân hàng duy nhất được vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" bởi cả ba tổ chức uy tín quốc tế: Euromoney, FinanceAsia và Global Finance – năm thứ hai liên tiếp".

Quy mô khách hàng của Techcombank tiếp tục mở rộng khi thu hút thêm gần 1,2 triệu khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm, đạt 16,5 triệu khách hàng. Trong số đó, 57,6% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số, 32,9% từ kênh chi nhánh và 9,5% từ các đối tác trong hệ sinh thái của Techcombank.