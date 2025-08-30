Techcombank chính thức kết nối với ứng dụng VNeID, hỗ trợ khách hàng nhận tiền an sinh xã hội an toàn và tiện lợi

Việc cập nhật tính năng này đặc biệt kịp thời trong bối cảnh Chính phủ triển khai các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025, trong đó có chương trình tặng quà cho người dân ăn Tết Độc lập mà Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo về việc bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt thông suốt, đáp ứng yêu cầu tặng quà, không để bỏ sót bất kỳ ai.

Toàn bộ thao tác liên kết được thực hiện đơn giản và nhanh chóng trên điện thoại, an toàn tuyệt đối nhờ công nghệ xác thực sinh trắc học từ VNeID và Techcombank Mobile, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế. Quà Tết Độc lập năm 2025 và các khoản trợ cấp an sinh trong tương lai sẽ được chuyển khoản đến đúng người nhận ngay sau khi yêu cầu kết nối được phê duyệt. Không còn rào cản địa lý hay thủ tục hành chính phức tạp, các khoản tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Techcombank mà không cần người dân đến các điểm giao dịch truyền thống hay chi nhánh ngân hàng, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mặt.

Theo đó, khách hàng đã có tài khoản Techcombank và ứng dụng VNeID với tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể thực hiện theo ba bước đơn giản:

Nếu chưa có tài khoản Techcombank, khách hàng chỉ mất 1 phút để mở bằng cách tải Techcombank Mobile từ kho ứng dụng App Store/CH Play hoặc truy cập ĐƯỜNG DẪN, nhấn chọn "Tôi là khách hàng mới" và làm theo hướng dẫn. Đặc biệt, nhằm đồng hành cùng Chính phủ lan tỏa niềm vui nhân dịp đại lễ Quốc khánh 2/9, đối với mỗi tài khoản mở mới và liên kết VNeID từ ngày 01/9 đến 25/9/2025, khách hàng sẽ nhận thêm 100.000VND (tiền được cộng vào tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình).

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank, chia sẻ: "Ngân hàng đã nhanh chóng triển khai tính năng liên kết với VNeID nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận các tiện ích và dịch vụ an sinh xã hội một cách nhanh chóng, dễ dàng, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Đây là cách mà Techcombank thực hiện cam kết mang đến trải nghiệm ngân hàng số vượt trội, đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trên mọi hành trình đồng thời chung tay cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, để mọi người dân Việt Nam đều được hưởng lợi từ hệ thống tài chính hiện đại và an toàn."

Bên cạnh đó, Techcombank tiếp tục nâng cao giá trị cho khách hàng thông qua sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động – giải pháp đột phá cho phép số dư trong tài khoản thanh toán sinh lời hàng ngày với lợi suất hấp dẫn lên đến 4,4%/năm.

Dù chỉ 1 ngày, mỗi đồng số dư của khách hàng, dù là tiền lương, tiền chờ thanh toán học phí, thanh toán nhập hàng, tiền chờ đầu tư... đều được hưởng lợi suất tối ưu mà vẫn có thể chi tiêu linh hoạt: giao dịch rút tiền, thanh toán vào bất kỳ lúc nào, không cần chia ngăn tiết kiệm, chuyển khoản thủ công và không yêu cầu số tiền tối thiểu. Lợi nhuận được tích lũy mỗi ngày và thanh toán vào mỗi cuối tháng, khách hàng có thể lựa chọn nhận tiền về tài khoản hoặc quy đổi sang U-Point với giá trị gấp đôi để nhận hoàn tiền hoặc đổi các voucher ăn uống, mua sắm giá trị...

Chỉ sau 2 năm ra mắt, Techcombank Sinh Lời Tự Động đã nhận được sự đón nhận tích cực của hơn 4 triệu người dùng và tạo nên cuộc cách mạng trong xu hướng ngân hàng hiện đại. Khách hàng có thể bật Techcombank Sinh Lời Tự Động ngay trên ngân hàng số Techcombank Mobile.