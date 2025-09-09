Techcombank là ngân hàng tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam ba năm liên tiếp

Ngày 9/9, tại Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025 do kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF (trực thuộc Công ty Cổ phần VCCorp) tổ chức, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được tôn vinh là một trong những đơn vị có đóng góp nổi bật vào ngân sách quốc gia.

Theo danh sách được công bố, Techcombank giữ vị trí dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân với mức nộp ngân sách 6.775 tỷ đồng trong năm 2024, khẳng định vị thế hàng đầu trong hệ thống ngân hàng cũng như tinh thần phụng sự đất nước bằng những đóng góp cụ thể, bền vững. Thành tích này một lần nữa minh chứng cho sự phát triển ổn định và mạnh mẽ của Techcombank, đặc biệt khi dẫn đầu nhóm tư nhân ba năm liên tiếp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc phát triển kinh tế, củng cố ngân sách để phục vụ các mục tiêu chiến lược, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành ngân hàng nói riêng được xem là yếu tố then chốt. Những khoản nộp ngân sách không chỉ phản ánh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mà còn minh chứng cho trách nhiệm xã hội, sự đồng hành cùng quốc gia trong các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế, hạ tầng, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Theo số liệu từ CafeF Lists 2025, 200 doanh nghiệp lớn nhất trong danh sách VNTAX 200 đã nộp gần 800.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước năm 2024, tương đương 40% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong đó, khối doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp gần 245.000 tỷ đồng, với nhiều đơn vị nộp trên 10.000 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức bật mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đối với riêng ngành ngân hàng, năm 2024 được coi là năm bứt phá khi tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng hàng đầu đạt hơn 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và cao hơn 68% so với năm 2022.

Techcombank, với định hướng phát triển ngân hàng số hiện đại và chiến lược mở rộng toàn diện, đã có những đóng góp nổi trội trong thành quả này. Ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mà còn tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, tạo nền tảng để đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách quốc gia.

Bên cạnh thành tích về nghĩa vụ ngân sách, Techcombank còn liên tục khẳng định năng lực tài chính mạnh mẽ. Với lợi nhuận kỷ lục và tăng trưởng ổn định qua các năm, ngân hàng duy trì vị thế dẫn đầu trong khối tư nhân, phản ánh hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực. Các chỉ số an toàn tài chính được cải thiện liên tục, thể hiện sức bật và sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 15.100 tỷ, riêng Quý II ghi nhận mức kỷ lục 7.900 tỷ đồng – tăng 9,2% so với Quý I và cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của Techcombank, phản ánh hiệu quả vượt trội của chiến lược quản trị rủi ro, tối ưu chi phí vốn và tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp.

Tổng tài sản hợp nhất đạt 1.038 triệu tỷ đồng tại ngày 30/6/2025, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 6% so với đầu năm – đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế là một trong hai ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng hợp lý, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản: tỷ lệ nợ xấu (NPL) trước CIC duy trì ở mức thấp 1,05%, thấp hơn mặt bằng chung của ngành và định hướng dưới 1,5% cho cả năm 2025. Các chỉ số an toàn tài chính được cải thiện liên tục, với tỷ lệ CASA vượt 41%, thể hiện sức bật mạnh mẽ và sự bền vững lâu dài trong hoạt động kinh doanh.

Nhìn lại hành trình, Techcombank đã nhiều năm liên tục duy trì mức đóng góp ngân sách cao, góp phần xây dựng nền tảng tài chính quốc gia vững mạnh. Sự ghi nhận trong danh sách năm nay không chỉ là thành quả cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên Techcombank mà còn là động lực để ngân hàng tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Với phương châm phát triển hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm cộng đồng, Techcombank khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và xã hội trong công cuộc kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng.