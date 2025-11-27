TGĐ BIDV Lê Ngọc Lâm và Phó TGĐ SHB Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong Top 10 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Theo ban tổ chức, các doanh nghiệp của Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu 2025 có tổng tài sản gần 3 triệu tỷ đồng. Trong năm 2024, các doanh nghiệp này đạt tổng doanh thu 310.000 tỷ đồng và nộp ngân sách gần 21.000 tỷ đồng.

Danh sách 10 Doanh nhân nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2025 gồm:

Chị Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Western Pacific

Anh Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Anh Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Anh Nguyễn Vũ Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Anh Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn BIM

Anh Lưu Tiến Chung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG

Anh Lê Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Anh Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chứng khoán SHS; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng SHB

Anh Bùi Quang Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ô tô Hòa Bình Minh

Anh Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi

Chị Phạm Thị Bích Huệ.

Chị Phạm Thị Bích Huệ - Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Western Pacific Group, được ghi nhận với hành trình bền bỉ xây dựng thương hiệu và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực logistics – cảng biển và thương mại quốc tế. Chị đã dẫn dắt Western Pacific Group trở thành tập đoàn tiên phong phát triển Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics tại Việt Nam.

Anh Lê Ngọc Lâm.

Anh Lê Ngọc Lâm - Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV, với nền tảng vững vàng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đã góp phần thúc đẩy chiến lược chuyển đổi và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; đã đưa BIDV giữ vững vị thế ngân hàng hàng đầu Việt Nam và liên tục nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới.

Anh Dương Long Thành.

Anh Dương Long Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi, là doanh nhân trẻ tiêu biểu của thế hệ mới. Anh đã dẫn dắt Thắng Lợi Group trở thành một trong những tập đoàn bất động sản uy tín tại khu vực phía Nam. Anh Thành còn truyền cảm hứng bằng triết lý “phụng sự cho một triệu tổ ấm”, kiên định theo đuổi phát triển bền vững.

Anh Bùi Quang Minh.

Anh Bùi Quang Minh - Phó chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty CP thương mại dịch vụ ô tô Hòa Bình Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình Minh, đại diện cho lớp doanh nhân trẻ năng động thời hội nhập. Anh đã đưa Hòa Bình Minh trở thành một trong những hệ thống phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong chuyển đổi số và xây dựng nền tảng quản trị hiện đại.

Anh Lưu Tiến Chung.

Anh Lưu Tiến Chung - Tổng giám đốc Tổng công ty may Bắc Giang LGG và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang, là một trong những gương mặt nổi bật của ngành dệt may. Anh dẫn dắt đội ngũ hơn 7.000 lao động và tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Anh Nguyễn Duy Chính

Anh Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam với tư duy quản trị hiện đại, tầm nhìn hệ thống và tinh thần đổi mới. Dưới sự dẫn dắt của anh, Tân Á Đại Thành chuyển mình trở thành tập đoàn đa ngành với 3 trụ cột: công nghiệp, công nghệ cao, bất động sản và có nhiều đóng góp cho nền kinh tế của đất nước.

Anh Nguyễn Vũ Trụ

Anh Nguyễn Vũ Trụ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển máy Việt Nam (VIMID), người mang khát vọng nâng tầm ngành vận tải hàng hóa Việt Nam thông qua hệ thống giải pháp công nghệ hiện đại.

Anh Lê Đức Thuấn

Anh Lê Đức Thuấn - Chủ tịch Tập đoàn FDCG Holding, khởi nghiệp với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã tái cấu trúc và đưa thương hiệu Bảo Ngọc vươn rộng khắp 34 tỉnh thành, chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2020. Tiếp đó, anh đầu tư vào lĩnh vực nông sản – dược liệu. Hiện nay, anh Thuấn định hướng phát triển hệ sinh thái FMCG của Bảo Ngọc, hướng tới mục tiêu tạo giá trị bền vững và đạt quy mô 1 tỷ USD.

Anh Đỗ Quang Vinh

Anh Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS và Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, được xem là một trong những lãnh đạo trẻ tiêu biểu với tư duy quản trị hiện đại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Anh Đoàn Quốc Huy.

Anh Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM, có nền tảng học thuật quốc tế và là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển đa lĩnh vực của doanh nghiệp. Với sự dẫn dắt của anh, BIM Group không ngừng đổi mới sáng tạo, đặt con người và cộng đồng làm trung tâm, góp phần đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.