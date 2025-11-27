TS. Nguyễn Quốc Hùng: Chuyển đổi số ngân hàng đang chuyển sang giai đoạn “chất” hơn thay vì chỉ “nhanh” hơn

Ngày 27/11/2025, Ủy ban Chính sách (Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) phối hợp với Vietcombank tổ chức Tọa đàm "Tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số". Tọa đàm được tổ chức với mục đích tạo ra một diễn đàn chuyên sâu, nơi cơ quan quản lý, các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam cùng ngồi lại, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện rõ hơn những cơ hội và thách thức trong giai đoạn mới. Qua đó, sẽ có cái nhìn đa chiều về cách thức các ngân hàng đang mở rộng mạng lưới hợp tác, tích hợp dịch vụ với đối tác trong và ngoài ngành.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Đỗ Việt Hùng - Thành viên Ủy ban Chính sách Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank cho biết: Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngành Ngân hàng được xác định là một trong những lĩnh vực đi đầu, giữ vai trò “hạ tầng tài chính” cho nền kinh tế số và các dịch vụ công trực tuyến.

“Việc xây dựng và tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, do vậy, không chỉ là nhu cầu nội tại của từng tổ chức tín dụng, mà còn là yêu cầu cấp thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng tài chính toàn diện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước”, ông Đỗ Việt Hùng nhìn nhận.

Ông Đỗ Việt Hùng – Thành viên Uỷ ban Chính sách Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chia sẻ tại Toạ đàm

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng chuyển đổi số ngân hàng đang chuyển sang giai đoạn "chất" hơn thay vì chỉ "nhanh" hơn. Trong bối cảnh các quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch điện tử ngày càng chặt chẽ, việc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh nội bộ mà cần được phát triển theo hướng liên kết toàn khu vực, vừa tạo thuận lợi cho khách hàng, vừa góp phần phòng, chống gian lận và lừa đảo xuyên biên giới - một vấn đề đang được quan tâm mạnh mẽ tại các diễn đàn ASEAN.

Tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh nhất khu vực với nhiều kết quả ấn tượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân, tuy nhiên, TS. Nguyễn Quốc Hùng cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc kết nối kỹ thuật, chuẩn hóa thanh toán quốc tế...

"Có những trường hợp hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng nhưng khi triển khai lại phát sinh vướng mắc. Dù các kênh thanh toán qua mã QR với Lào, Campuchia đã được cải thiện nhờ sự phối hợp tích cực, song bài toán về chi phí và cơ chế chia sẻ lợi ích khi mở rộng sang thị trường quốc tế vẫn cần được bàn thảo kỹ lưỡng", lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng dẫn chứng và nhấn mạnh, chuyển đổi số không phải là cuộc chơi của từng đơn vị riêng lẻ, mà cần tinh thần hợp tác, liên kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích để xây dựng hệ sinh thái chung, đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Theo TS. Hùng, hành lang pháp lý mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, định danh số và chia sẻ hạ tầng dữ liệu quốc gia đang tạo ra điều kiện để xây dựng một kiến trúc ngân hàng số thế hệ mới – cởi mở hơn nhưng an toàn hơn. Muốn vậy, từng ngân hàng phải chuyển từ tư duy hệ thống đơn lẻ sang tư duy hệ sinh thái, từ tối ưu nội bộ sang tối ưu liên kết, từ cạnh tranh hạ tầng sang cạnh tranh dịch vụ.

TS. Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm

Để tháo gỡ các điểm nghẽn và tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, TS. Nguyễn Quốc Hùng đề xuất 5 vấn đề trọng tâm cần thảo luận và hành động ngay.

Một là, chuẩn hóa tiêu chuẩn: Xây dựng nền tảng số dùng chung để giảm chi phí kết nối và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hai là, cơ chế dữ liệu: Có cơ chế chia sẻ dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ba là, an ninh mạng: Đảm bảo an toàn, bảo mật là yêu cầu tiên quyết trong mọi bước triển khai.

Bốn là, cơ chế tài chính: Xây dựng khung phí minh bạch và cơ chế phân chia lợi ích hợp lý khi triển khai dịch vụ xuyên biên giới.

Năm là, hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác liên ngành, đặc biệt là các dự án số hóa tài trợ thương mại và phòng chống gian lận với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại và Hiệp hội Ngân hàng.

Ông Hùng tin rằng , việc thống nhất quan điểm và chia sẻ lợi ích hợp lý sẽ là chìa khóa để ngân hàng Việt Nam mở rộng dịch vụ ra quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn nền kinh tế.