TH true MILK: Dấu ấn trọn vẹn trong tuần lễ lịch sử của đất nước

Trong không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, giữa biển cờ hoa và những đoàn quân diễu binh trang nghiêm, có một hình ảnh dung dị mà ấm áp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và các lực lượng tham gia đại lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành. Đó là hình ảnh những trạm tiếp sức, những hộp sữa tươi sạch, chai nước tinh khiết, chai trà tự nhiên mát lành và tấm lòng của Tập đoàn TH (TH true MILK) đồng hành, tiếp sức cho ngày hội non sông.

Trao tặng hơn một triệu sản phẩm, sẻ chia niềm vui ngày hội non sông

Hơn một triệu sản phẩm TH true MILK đã được trao gửi trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đó là món quà tặng dinh dưỡng, đồng thời là sự sẻ chia, là trách nhiệm xã hội của một thương hiệu Quốc gia và là tình quân dân thắm đượm trong một tuần lễ lịch sử.

Khi những con phố của Thủ đô Hà Nội còn chưa tỉnh giấc, khi các khối diễu binh, diễu hành miệt mài cho những buổi hợp luyện cuối cùng, những "Trạm tiếp sức yêu thương" của TH đã sáng đèn. Xuyên suốt những ngày đêm hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, cho đến tận trưa ngày Quốc khánh, đội ngũ nhân viên của TH đã không quản ngại, mang tới sự "tiếp sức" đúng lúc.

Sản phẩm TH được đưa đến tận thao trường luyện tập. Giữa những giờ phút luyện tập căng thẳng, dưới tiết trời oi bức, những giọt sữa ngọt ngào không chỉ giúp các chiến sĩ phục hồi năng lượng mà còn là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần quý báu. "Giữa lúc mệt mỏi nhất, nhận được hộp sữa mát lạnh từ tay các bạn, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đó không chỉ là sữa, đó là tình cảm, là sự quan tâm của hậu phương dành cho chúng tôi," một chiến sĩ trẻ thuộc khối Cảnh sát cơ động chia sẻ.

Người TH cũng túc trực tại các điểm chốt, trao tận tay từng hộp sữa, chai nước cho các chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và đại biểu tham dự cùng người dân. Những bàn tay trong quân phục trang nghiêm, những bàn tay bé nhỏ của các em thiếu nhi hay những bàn tay "đã là một phần của lịch sử" của các cựu chiến binh, đón nhận ly sữa mát lành từ các tình nguyện viên, đã trở thành những hình ảnh quá đỗi ấm lòng.

Còn nữa, những hình ảnh đẹp khi những con người TH cùng chung tay chăm sóc các cựu chiến binh – những "khán giả" đặc biệt cùng hòa vào dòng người trên các con phố Hà Nội – đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt xúc động, thắp nên niềm tin và lòng tự hào về những điều tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Trong dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Quảng trường Ba Đình lịch sử, từ các em nhỏ háo hức, các cụ già bồi hồi, cho đến những người dân kiên nhẫn chờ đợi bên các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua, ai cũng có thể cảm nhận được sự chu đáo của TH. Những điểm phát lưu động được bố trí hợp lý đã trở thành nơi lan tỏa tình cảm ấm áp, gắn kết cộng đồng, để mỗi người dân đều được sẻ chia niềm vui trong ngày hội lớn. "Thật trân quý và biết ơn tình cảm tuyệt vời ấy," một người dân xúc động nói.

Những nụ cười rạng rỡ của người dân và các chiến sĩ khi được tiếp sức, đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh toàn cảnh về một kỳ Đại lễ thành công, trọn vẹn. Đó là minh chứng sống động cho sự đoàn kết, cho tinh thần "cả nước một lòng" hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Dấu ấn 15 năm TH trong dòng chảy 80 năm thành tựu của đất nước

Góp mặt tại Triển lãm quốc gia về thành tựu 80 năm đất nước với Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, không gian trưng bày của Tập đoàn TH đã trở thành một điểm nhấn ấn tượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Tại đây, TH không chỉ giới thiệu những sản phẩm chất lượng quốc tế mà còn trình diễn mô hình nông nghiệp công nghệ cao hiện đại và lần đầu tiên trình làng ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà Tập đoàn đang tiên phong thực hiện tại Việt Nam.

Trưng bày của Tập đoàn TH tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội toàn quốc

Tại triển lãm, TH là doanh nghiệp sữa duy nhất tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace-giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) do người Việt phát triển, tích hợp trên nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain (NDA Chain) và định danh phi tập trung (NDA DID). Với công nghệ truy xuất nguồn gốc, mỗi lô sản phẩm được gắn một mã định danh duy nhất, giúp theo dõi toàn bộ hành trình từ khâu nguyên liệu, sản xuất… đến tay người tiêu dùng. Mọi thao tác tạo ra và lưu hành sản phẩm trong chuỗi cung ứng đều được ghi nhận và xác thực, không thể làm giả, không thể chỉnh sửa.

Sau thao tác quét mã QR trên bao bì sản phẩm, các thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất sẽ hiển thị để người tiêu dùng kiểm tra

Đây là công nghệ đáp ứng chuẩn quốc tế GS1 và tương thích với hệ thống xác thực, truy xuất toàn cầu - EBSI Trace 4EU, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Mã thông tin định danh được in trên bao bì dưới dạng mã QR, không chỉ đảm bảo tính an toàn mà còn giúp dễ dàng xác thực sản phẩm qua từng công đoạn từ nguyên liệu, sản xuất, kiểm định chất lượng, đóng gói, nhập kho, vận chuyển đến bán hàng. Tất cả hoạt động xác thực này được ghi nhận đầy đủ dưới dạng chứng chỉ số xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập Tập đoàn TH, muốn có một thế hệ trẻ khỏe mạnh – trụ cột của quốc gia – như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ - phải bắt đầu từ nền tảng sức khỏe. Con người muốn khỏe thì phải có thực phẩm lành mạnh; sản phẩm thực phẩm chỉ tốt khi được làm từ nguyên liệu tốt. Do đó, kiểm soát và minh bạch nguồn gốc nguyên liệu của sản phẩm là điều kiện tiên quyết. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là bảo chứng cho sự minh bạch, chất lượng sản phẩm, vì sức khỏe cộng đồng!

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trải nghiệm công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nguyên liệu qua mã QR gắn trên sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK.

Sự đồng hành của TH true MILK cùng sự kiện A80 đã thể hiện sâu sắc triết lý kinh doanh "Vì sức khỏe cộng đồng", "Vì hạnh phúc đích thực" mà Tập đoàn theo đuổi trong 15 năm qua. Bằng hành động thiết thực, TH đã khẳng định vai trò và trách nhiệm của một thương hiệu quốc gia, luôn kề vai sát cánh cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và niềm tự hào dân tộc.

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc 80 năm qua, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều là một phần của hành trình vĩ đại. Với hơn một triệu sản phẩm được trao đi, TH true MILK đã gửi gắm triệu tấm lòng, để những giọt sữa yêu thương, dòng nước mát lành hòa dòng chảy lịch sử của Tổ quốc, góp phần làm nên một Việt Nam vươn mình, hùng cường, rạng rỡ tiến vào tương lai.