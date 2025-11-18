THACO AGRI dự kiến đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng từ dự án chăn nuôi bò 155 hecta ở Gia Lai, muốn mở rộng quy mô lên hơn 2.000 hecta

Theo Báo Gia Lai , ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi tham quan dự án và làm việc với Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI). Đây là nhánh nông nghiệp của hệ sinh thái THACO của ông Trần Bá Dương.

﻿Theo Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai, đây là cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và THACO AGRI cùng đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ, lãnh đạo Bang Idaho, Hoa Kỳ.

Tại Gia Lai, Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên-Công ty thành viên của THACO AGRI đang là chủ đầu tư 6 dự án trồng cao su kết hợp tuần hoàn trồng trọt-chăn nuôi-chế biến tại các xã Ia Puch với diện tích hơn 1.900 ha; xã Pờ Tó với hơn 1.100 ha; xã Ia Le với diện tích hơn 658 ha.

Riêng dự án ﻿trang trại chăn nuôi bò thịt tại Ia Puch có quy mô 155 hecta trên diện tích cao su chết và kém hiệu quả. Dự án có tổng vốn đầu tư là 1.162 tỷ đồng và tổng đàn bò là 52.000 con. Tổng chi đầu tư tới tháng 10/2025 là 4.836 tỷ đồng với hơn 1.000 nhân sự. Doanh thu 2025 ước tính 2.057 tỷ đồng.

Với thành công của dự án, THACO AGRI đề xuất mở rộng dự án, bao gồm dự án "trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi bò" 2.218 hecta, đề nghị tỉnh hỗ trợ về đất đai, giao thông, cơ chế đặc thù.

UBND tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.﻿

THACO AGRI hiện tại có đầu tư sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam với hơn 10.000 hecta, Lào với hơn 27.000 hecta, và Campuchia với hơn 44.000 hecta.﻿

﻿THACO AGRI được thành lập từ tháng 3/2019 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Tới tháng 8/2025, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 17.200 tỷ đồng.