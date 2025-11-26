THACO bất ngờ giảm vốn điều lệ, khối ngoại không đổi

Trong vốn điều lệ mới này, phần của khối ngoại không đổi, vẫn là 8.189,2 tỷ đồng. Trong khi đó, phần vốn tư nhân trong nước giảm từ 22.320,8 tỷ đồng còn 22.200,3 tỷ đồng.

Với sự thay đổi này, tỷ lệ khối ngoại tăng nhẹ lên 26,95%, còn khối tư nhân trong nước giảm còn 73,05%.﻿

THACO được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thiso (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

﻿Năm 2024, THACO lãi sau thuế hợp nhất 3.228 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận đến từ Thaco Auto với lợi nhuận sau thuế trước điều chỉnh hợp nhất là 4.410 tỷ đồng. Tiếp sau đó là Thaco Industries, Thilogi, Thadico - ĐQM lãi lần lượt 312 tỷ đồng, 251 tỷ đồng và 242 tỷ đồng. Thiso lãi 76 tỷ còn Thaco Agri lãi chỉ 3 tỷ đồng.

So với năm 2023 là 2.734 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của THACO tăng 18%. Trước đó, lợi nhuận năm 2023 của THACO đã giảm tới 63% về mức thấp nhất trong vòng 9 năm.

Cũng trong tháng 11, THACO có một công bố khác về 108 nhà đầu tư nước ngoài. ﻿Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore chiếm phần lớn nhất là 8.127 tỷ đồng, tương ứng 26,6%. Ông Cheah Kim Teck là người được ủy quyền cho toàn bộ phần góp của JC&C.

﻿107 trong 108 tên thuộc phần nước ngoài đa phần có liên kết với Hàn Quốc (ví dụ như địa chỉ tại Hàn Quốc).