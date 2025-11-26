Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THACO bất ngờ giảm vốn điều lệ, khối ngoại không đổi

26-11-2025 - 15:58 PM | Doanh nghiệp

THACO bất ngờ giảm vốn điều lệ, khối ngoại không đổi

CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) của ông Trần Bá Dương vừa có cập nhật về vốn điều lệ giảm từ 30.510 tỷ đồng còn 30.389,5 tỷ đồng, tức là giảm hơn 120 tỷ đồng.

Trong vốn điều lệ mới này, phần của khối ngoại không đổi, vẫn là 8.189,2 tỷ đồng. Trong khi đó, phần vốn tư nhân trong nước giảm từ 22.320,8 tỷ đồng còn 22.200,3 tỷ đồng.

Với sự thay đổi này, tỷ lệ khối ngoại tăng nhẹ lên 26,95%, còn khối tư nhân trong nước giảm còn 73,05%.﻿

THACO bất ngờ giảm vốn điều lệ, khối ngoại không đổi- Ảnh 1.

THACO được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thiso (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

﻿Năm 2024, THACO lãi sau thuế hợp nhất 3.228 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận đến từ Thaco Auto với lợi nhuận sau thuế trước điều chỉnh hợp nhất là 4.410 tỷ đồng. Tiếp sau đó là Thaco Industries, Thilogi, Thadico - ĐQM lãi lần lượt 312 tỷ đồng, 251 tỷ đồng và 242 tỷ đồng. Thiso lãi 76 tỷ còn Thaco Agri lãi chỉ 3 tỷ đồng.

So với năm 2023 là 2.734 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của THACO tăng 18%. Trước đó, lợi nhuận năm 2023 của THACO đã giảm tới 63% về mức thấp nhất trong vòng 9 năm.

Cũng trong tháng 11, THACO có một công bố khác về 108 nhà đầu tư nước ngoài. ﻿Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore chiếm phần lớn nhất là 8.127 tỷ đồng, tương ứng 26,6%. Ông Cheah Kim Teck là người được ủy quyền cho toàn bộ phần góp của JC&C.

﻿107 trong 108 tên thuộc phần nước ngoài đa phần có liên kết với Hàn Quốc (ví dụ như địa chỉ tại Hàn Quốc).

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
thaco

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Novaland (NVL) góp cổ phần của 2 công ty con vào một công ty con khác, tăng vốn gấp 25 lần lên hơn 5.400 tỷ rồi chuyển nhượng

Novaland (NVL) góp cổ phần của 2 công ty con vào một công ty con khác, tăng vốn gấp 25 lần lên hơn 5.400 tỷ rồi chuyển nhượng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn 2 quê hương làm địa điểm cho loạt dự án tỷ USD từ ô tô điện, bến cảng, thép, LNG đến các khu đô thị

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn 2 quê hương làm địa điểm cho loạt dự án tỷ USD từ ô tô điện, bến cảng, thép, LNG đến các khu đô thị Nổi bật

Vì sao 'ông trùm' xi măng thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp?

Vì sao 'ông trùm' xi măng thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp?

15:46 , 26/11/2025
Đề xuất quy định đánh giá lại tài sản tại công ty con của EVN

Đề xuất quy định đánh giá lại tài sản tại công ty con của EVN

15:23 , 26/11/2025
Hòa Phát hỗ trợ người dân Đắk Lắk 100.000m2 tôn lợp khắc phục hậu quả bão lũ

Hòa Phát hỗ trợ người dân Đắk Lắk 100.000m2 tôn lợp khắc phục hậu quả bão lũ

13:57 , 26/11/2025
Chủ tịch Ladophar liên tục thoái vốn

Chủ tịch Ladophar liên tục thoái vốn

13:52 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên