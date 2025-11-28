Trong thời gian qua, THACO đã thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định, đồng thời dự kiến thực hiện tăng vốn trong tháng 12/2025 nhằm bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ các dự án đầu tư và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới.

Theo đó, vốn điều lệ của Tập đoàn được điều chỉnh từ 30.510 tỷ đồng xuống 30.389 tỷ đồng. Việc giảm vốn diễn ra khi các cổ đông là cán bộ nhân viên sở hữu cổ phiếu ESOP 2018, đồng ý bán lại số cổ phần đang nắm giữ cho Tập đoàn. Trên cơ sở đó, THACO đã mua lại cổ phần từ các cổ đông theo giá thị trường; và từ ngày 18/11/2025, THACO đã hoàn thành thủ tục đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần mua lại, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đây là việc thực hiện đúng theo quy chế phát hành ESOP 2018 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời thực hiện đúng thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiến độ thực hiện các dự án mà THACO đã triển khai.

Cũng trong tháng 11, THACO có một công bố khác về 108 nhà đầu tư nước ngoài. ﻿Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore chiếm phần lớn nhất là 8.127 tỷ đồng, tương ứng 26,6%. Ông Cheah Kim Teck là người được ủy quyền cho toàn bộ phần góp của JC&C.

﻿107 trong 108 tên thuộc phần nước ngoài đa phần có liên kết với Hàn Quốc (ví dụ như địa chỉ tại Hàn Quốc).

Trong tháng 12/2025, THACO dự kiến tăng vốn điều lệ lên 40.519 tỷ đồng thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị vốn tăng thêm là 10.130 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới).

Việc tăng vốn trong thời gian tới thông qua phương án chia cổ tức cho các cổ đông nhằm ghi nhận và đảm bảo các quyền lợi của cổ đông THACO, đồng thời bổ sung nguồn lực tài chính để triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu phát triển. Đây cũng là giải pháp giúp nâng cao nội lực và củng cố nền tảng cho chiến lược mở rộng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng, dịch vụ, logistics…

THACO được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch HĐQT. Từ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thiso (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

﻿Năm 2024, THACO lãi sau thuế hợp nhất 3.228 tỷ đồng, trong đó, phần lớn lợi nhuận đến từ Thaco Auto với lợi nhuận sau thuế trước điều chỉnh hợp nhất là 4.410 tỷ đồng. Tiếp sau đó là Thaco Industries, Thilogi, Thadico - ĐQM lãi lần lượt 312 tỷ đồng, 251 tỷ đồng và 242 tỷ đồng. Thiso lãi 76 tỷ còn Thaco Agri lãi chỉ 3 tỷ đồng.