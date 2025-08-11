Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thadico của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất tuyến đường kết nối đến Vành đai 4 TP HCM tổng vốn đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng

11-08-2025 - 15:02 PM | Doanh nghiệp

Nếu dự án được triển khai xây dựng sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển từ Đồng Xoài đến TP Biên Hòa cũ khoảng 13 km so với các tuyến đường hiện hữu. Từ đó, giảm thời gian di chuyển còn 1-1,5 giờ.

Thadico của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất tuyến đường kết nối đến Vành đai 4 TP HCM tổng vốn đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng- Ảnh 1.

CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (Công ty Đại Quang Minh, Thadico) đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận cho doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM qua đường Tỉnh 753, cầu Mã Đà và tuyến đường kết nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP HCM.

﻿Theo đề xuất, Công ty Đại Quang Minh đã nghiên cứu khảo sát dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TP HCM. Nếu dự án được triển khai xây dựng sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển từ Đồng Xoài đến TP Biên Hòa cũ khoảng 13 km so với các tuyến đường hiện hữu. Từ đó, giảm thời gian di chuyển còn 1-1,5 giờ.

Dự án được nghiên cứu với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Tuyến đường có bề rộng mặt đường, mặt cầu giai đoạn hoàn thiện dự kiến là 34,5m (8 làn xe), trong đó, giai đoạn 1 bề rộng mặt đường dự kiến là 20,5m (4 làn xe). Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án hơn 22.600 tỷ đồng.

Thadico của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất tuyến đường kết nối đến Vành đai 4 TP HCM tổng vốn đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng- Ảnh 2.

Phía Công ty Đại Quang Minh dự kiến chia dự án thành 3 dự án thành phần, gồm:

Dự án thành phần 1.1, xây dựng cầu cạn qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (dài khoảng 13 km, điểm đầu kết nối cầu Mã Đà, xã Trị An; điểm cuối giao với đường Tỉnh 761, xã Trị An);

Dự án thành phần 1.2, xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến đường Vành đai 4 TP HCM (dài khoảng 31,5 km, điểm đầu kết nối với dự án thành phần 1.1, xã Trị An; điểm cuối tại nút giao đường Vành đai 4 TP HCM, xã Tân An).

Dự án thành phần 1.3, nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh 753 (dài khoảng 16,7 km, điểm đầu tại vị trí giao với đường Đồng Phú - Bình Dương, xã Tân Lợi; điểm cuối kết nối cầu Mã Đà).

Về phương án đầu tư, phía công ty đề xuất đầu tư xây dựng dự án thành phần 1.1 của dự án theo phương thức đối tác công tư (hình thức hợp đồng BT). Các dự án thành phần 1.2, 1.3 và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được triển khai bằng hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.﻿

Được biết, ông Trần Bá Dương hiện làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Thadico, vốn điều lệ cũng tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng vào ngày 21/1/2025.﻿

Trong thông điệp gửi cán bộ công nhân viên Thaco công bố ngày 3/2, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương cho biết năm 2025 là năm Thadico có nhiều thay đổi về công tác pháp lý và phương pháp quản trị để bứt phá, với kế hoạch khởi công 32 dự án và hoàn thiện 16 dự án theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho tập đoàn.﻿

Tỷ phú Trần Bá Dương chính thức thu hoạch sầu riêng Monthong, 25-30 tấn lên kệ EMart

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

