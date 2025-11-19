Thái độ của Thuỳ Tiên trong phiên toà xét xử vụ án Kẹo Kera, một ánh mắt nói lên tất cả

Sáng 19/11, tại Toà án Nhân dân TP. HCM diễn ra vụ xét xử vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Vào khoảng gần 7h sáng, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục cùng các bị can liên quan đến vụ ồn ào kẹo Kera được đưa đến toà.

Theo ghi nhận, trong suốt quá trình diễn ra phiên xử, Thuỳ Tiên Tiên gây chú ý khi luôn giữ trạng thái im lặng và liên tục cúi mặt. Diện áo sơ mi xanh, đeo khẩu trang kín, cô gần như không biểu lộ cảm xúc. Ở nhiều khoảnh khắc, Thùy Tiên chỉ nhìn xuống, ánh mắt lộ nhiều vẻ suy tư.

Thùy Tiên liên tục gằm mặt trong phiên toà

Đến 8h15, phiên toà chính thức khai mạc. Trước hội đồng xét xử, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên giữ giọng nói rành mạch, rõ ràng khi trả lời từng câu hỏi của chủ tọa.

Khi được yêu cầu khai thông tin cá nhân, Thuỳ Tiên lần lượt nêu tên tuổi, quê quán và nơi cư trú hiện tại. Đến phần trình độ học vấn, cô ban đầu khai 12/12, khác với nội dung được đề cập trong cáo trạng. Chủ tọa ngay sau đó đã xác nhận lại thông tin và Thùy Tiên lập tức chỉnh sửa, cho biết mình có trình độ đại học.

Về nghề nghiệp, Thuỳ Tiên không nhắc đến danh hiệu từng giúp cô trở thành gương mặt được biết đến rộng rãi mà chỉ giới thiệu ngắn gọn là người mẫu. Thùy Tiên cũng khai rằng trước đây chưa từng bị xử phạt hành chính hay đưa ra xét xử trong bất kỳ vụ án nào. Cô cho biết bản thân bị bắt tạm giam từ ngày 19/5/2025 đến nay.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nói lời đầu trước toà

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Sau tròn 6 tháng Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam, khởi tố thì phiên toà xét xử cô cùng các thành viên của CER Group đã diễn ra vào sáng nay.

Theo ghi nhận, mẹ của Thuỳ Tiên có mặt từ trước giờ phiên xử, lặng lẽ tiến vào khu vực làm thủ tục cùng những người thân. Ngoài ra, bà nội của nàng hậu, Hoa khôi Thuý Vi - bạn thân Thuỳ Tiên - và những người trong ekip của cô cũng có mặt chờ diễn biến phiên toà.

Cận cảnh Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục bị áp giải đến toà

Hình ảnh Thuỳ Tiên được áp giải đến toà