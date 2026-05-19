Thái độ lạ của "Hoa hậu quốc dân" bị tịch thu nhà 11 tỷ

Vào ngày 15/5, Hoa hậu Hàn Quốc 2000 Hàn Quốc Kim Sa Rang bị cơ quan chức năng tịch thu nhà vì nợ thuế. Được biết, căn hộ này nằm ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi và có giá trị 600 triệu won (11 tỷ đồng). Đáp lại thông tin này, người đại diện từ công ty quản lý của Kim Sa Rang - Leo International - cho biết họ vẫn đang theo sát vụ việc.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên lại bất ngờ chia sẻ bài đăng đầy ẩn ý. Cô đăng những khoảnh khắc tận hưởng yên bình bên cún cưng tại bờ sông Hàn lúc hoàng hôn. Kèm theo những bức ảnh, nữ diễn viên đã viết một lời nhắn: "Chúc cuối tuần vui vẻ! Đừng để tình hình làm bạn nao núng. Hãy giữ gìn niềm hạnh phúc trong lòng. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ quay lại!".

Lời nhắn của Kim Sa Rang nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi. Nhiều người chỉ trích "Hoa hậu quốc dân" đã không tuân thủ luật pháp đến mức bị tịch thu nhà, lại còn có thái độ thản nhiên như không.

Kim Sa Rang đăng ảnh bên cún cưng cùng chú thích ẩn ý.

Sau đó, OSEN đưa tin rằng Kim Sa Rang đã thanh toán toàn bộ số thuế quá hạn vào ngày 9/5, trước khi vụ việc được công khai. Theo báo cáo, Kim Sa Rang nhận được thông báo về việc nợ thuế vào khoảng tháng 3 và đang chuẩn bị thanh toán thì vụ tịch thu đã xảy ra. Cũng có thông tin cho rằng cô không hề hay biết về việc căn hộ bị tịch thu vào thời điểm đăng bức ảnh.

Được biết ngoài căn hộ ở thành phố Gimpo, Kim Sa Rang còn sở hữu 1 ngôi nhà khác thuộc địa phận phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Tính tới nay, căn hộ ở Cheongdam của Hoa hậu Hàn Quốc 2000 vẫn chưa bị cơ quan thuế đưa vào diện niêm phong, tịch thu. Kim Sa Rang đã mua khối bất động sản này với giá khoảng 1,5 tỷ won (tương đương 26 tỷ đồng) hồi năm 2016.

Tại Hàn Quốc, bất động sản bị tịch thu do nợ thuế quốc gia được định giá theo giá trị công khai chứ không phải giá thị trường thực tế. Sau khi việc tịch thu được đăng ký, nó sẽ có hiệu lực. Nếu khoản nợ chưa thanh toán không được trả, bất động sản có thể được bán đấu giá công khai sau đó. Nếu khoản nợ được thanh toán đầy đủ, việc tịch thu có thể được hủy bỏ.

Tòa nhà có căn hộ bị tịch thu của Kim Sa Rang.

Kim Sa Rang sinh năm 1978, lần đầu nổi lên sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc cách đây đúng 26 năm khi vừa tròn 22 tuổi. Thời điểm đó, cô thuận lợi bước chân vào showbiz nhờ diện mạo xinh đẹp cùng thân hình được nhận xét là quyến rũ bậc nhất trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu xứ Hàn.

Ngay trong năm 2000, Kim Sa Rang có vai diễn đầu tiên ở bộ phim Anger Of Angel. Đáng ngạc nhiên khi ngay bộ phim đầu tay, cô đã thể hiện rất tốt vai diễn, chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Sau đó không lâu, người đẹp 7X tiếp tục chiếm trọn tình cảm của công chúng qua vai diễn ấn tượng trong bộ phim ăn khách 1 thời Chuyện Tình Vượt Thời Gian. Tới năm 2009, tên tuổi cô vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ bom tấn đình đám Secret Garden hợp tác cùng Hyun Bin - Ha Ji Won.

Kim Sa Rang đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000.

Cô lấn sân diễn xuất và đạt được nhiều thành công.

Về tình duyên, người đẹp họ Kim từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với thông tin nghi làm đám cưới bí mật với cầu thủ quốc dân xứ Hàn Park Ji Sung. Theo đó, hồi năm 2013, 1 nhân viên khách sạn bất ngờ tiết lộ: “Cách đây không lâu, Park Ji Sung - Kim Sa Rang đã đặt tiệc cưới tại khách sạn Lotte rồi. Hôn lễ của họ dự kiến được diễn ra vào tháng 9”. Đáng chú ý, nghi vấn Park Ji Sung hẹn hò mỹ nhân họ Kim lần đầu nổ ra hồi năm 2011 sau khi họ hợp tác trong 1 chiến dịch quảng cáo ở Anh.

Ngay sau khi nghi vấn Park Ji Sung - Kim Sa Rang sắp về chung 1 nhà chiếm sóng mạng xã hội, công ty quản lý của Hoa hậu họ Kim đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ: “Đây không phải là sự thật, đó là tin đồn vô lý. Kim Sa Rang rất lâu rồi chưa gặp mặt Park Ji Sung, chứ đừng nói là hẹn hò”. Bên cạnh nghi vấn yêu Park Ji Sung, Kim Sa Rang còn từng dính tin đồn hẹn hò tài tử Joo Jin Mo đình đám song cô không lên tiếng xác nhận. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân Secret Garden vẫn độc thân. Ở tuổi 48, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung.

Kim Sa Rang có sắc vóc trẻ trung dù đã bước sang tuổi U50.

