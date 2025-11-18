Thái Lan bị hạ dự báo tăng trưởng 2026, Việt Nam vẫn giữ “điểm sáng” khu vực

Mới đây, IMF đã công bố báo cáo tham vấn điều IV với Thái Lan, trong đó dự báo tăng trưởng GDP của nước này sẽ chậm lại chỉ còn 1,6% vào năm 2026, sau mức ước khoảng 2,1% trong năm 2025. Báo cáo nhấn mạnh nền kinh tế đứng trước nhiều thách thức lâu dài – từ nợ hộ gia đình cao, nhu cầu du lịch phục hồi chưa mạnh, đến sức ép lớn từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đó, IMF cho rằng dù chính sách tiền tệ nới lỏng có thể hỗ trợ phần nào, nhưng "không gian chính sách hạn chế, các cú sốc bên ngoài gia tăng sẽ kìm hãm đà tăng trưởng". Thông tin còn cho biết, lạm phát dự kiến đạt khoảng –0,1 % vào năm 2025 và 0,4 % vào năm 2026, phản ánh sức ép giảm phát nhẹ (deflation) hoặc tăng trưởng cực kỳ yếu.

Thái Lan phải đối mặt với nợ hộ gia đình cao, cơ cấu nền kinh tế bị ảnh hưởng mạnh bởi du lịch bị gián đoạn và chuỗi cung ứng thế giới bị xáo trộn. IMF nhấn mạnh rằng môi trường vốn và chi tiêu của Thái Lan "không gian chính sách đã thu hẹp đáng kể".

MF khuyến cáo chính sách tiền tệ – tài khóa cần "được cân bằng cẩn trọng" để hỗ trợ tăng trưởng mà không làm mất ổn định tài chính. Báo cáo từ VietnamPlus dẫn lời IMF: "cần sử dụng tốt công cụ chính sách tiền tệ và kích thích có chọn lọc" bởi "không gian chính sách đã hạn chế".

Kinh tế Việt Nam: "Điểm sáng" trong khu vực

Ngược lại, Việt Nam đang nổi bật hơn trong các báo cáo quốc tế. Theo thông cáo của IMF, dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 6,5 % vào năm 2025 và tiếp tục duy trì khoảng 6,5-6,6 % vào năm 2026. Bài viết cũng nhận định rằng mặc dù có áp lực từ thuế Mỹ và thương mại toàn cầu, Việt Nam vẫn được xem là "điểm sáng" với nền tảng kinh tế vững hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực.

Không chỉ số, chất lượng tăng trưởng của Việt Nam cũng nhận được đánh giá tích cực: đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào, năng suất lao động được cải thiện, và chính sách thúc đẩy chuyển dịch sang công nghiệp chế biến – xuất khẩu.

Nghị quyết số 366/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 của Chính phủ nêu "quyết liệt thực hiện các giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 từ 8% trở lên".

Theo đó, phấn đấu tăng GDP quý 4 năm 2025 đạt trên 8,4% để bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt trên 8%, trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng trên 9,4%, khu vực dịch vụ tăng khoảng trên 8,3%, khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; tỷ trọng kinh tế số phấn đấu khoảng 20% GDP.

Trong đó cũng nhắc đến tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội; nhất là các dự án gắn với chuyển giao công nghệ, quản lý tiên tiến, hiện đại. Khai thác hiệu quả các động lực kinh tế từ các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát huy các cực tăng trưởng và liên kết vùng...