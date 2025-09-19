Thái Nguyên bùng nổ công nghiệp nhưng thiếu điểm đến thương mại – dịch vụ xứng tầm

Bức tranh công nghiệp sôi động

Với lợi thế hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và tuyến đường vành đai 4-5 Vùng Thủ đô, Thái Nguyên luôn là lựa chọn hàng đầu cho các tập đoàn sản xuất quy mô lớn. Luôn nằm trong top 10 cả nước về thu hút FDI, dòng vốn tỷ đô từ các tập đoàn lớn như Samsung, Trina Solar… tạo ra sức hút lớn về lao động và chuyển dịch việc làm. Hiện tại, Thái Nguyên có tổng 1.805.432 người, xếp thứ 23/34 tỉnh thành mới sau sáp nhập. Đáng chú ý, mật độ dân số tại các khu vực đô thị hiện khá cao: TP Sông Công cũ đạt khoảng 1.319 người/km2, tỷ lệ dân số khu vực nội thị đạt 81,8% (số liệu năm 2024).

Theo thống kê của UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng công nghiệp – xây dựng của Thái Nguyên duy trì ở mức hai con số trong nhiều năm qua. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu hút hơn 12.100 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và trên 122 triệu USD vốn FDI. Tính đến hết năm 2024, 3 KCN trọng điểm của Thái Nguyên là Điềm Thụy, Sông Công II, Yên Bình đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; KCN Sông Công I đạt 64%...

Sức hút lao động tại các KCN tăng cao khiến khu vực này trở thành một đô thị có nhịp sống ngày càng hiện đại. Kéo theo đó, nhu cầu sản xuất – việc làm tiếp tục dồn về phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, tâm điểm là phường Bá Xuyên (trung tâm TP Sông Công cũ) nhờ vị trí chiến lược, nằm giữa hai cực tăng trưởng là TP Thái Nguyên và TP Phổ Yên trước sáp nhập. Đây cũng là khu vực thuận tiện để di chuyển đến các KCN trọng điểm của toàn tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng trống đô thị thương mại – dịch vụ

Thái Nguyên đang sở hữu nền tảng công nghiệp bền vững với dân số tăng nhanh, sản xuất công nghiệp bứt phá và hệ thống KCN phát triển. Tuy nhiên, khu vực này đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau nhiều năm tập trung phát triển công nghiệp, nơi đây cần một cú hích mạnh mẽ để hoàn thiện hệ sinh thái đô thị, đặc biệt là mảng thương mại – dịch vụ. Chỉ khi đó, khu vực này mới có thể trở thành một đô thị công nghiệp thực sự toàn diện, nơi không chỉ thu hút vốn đầu tư sản xuất mà còn giữ chân chuyên gia, nâng cao chất lượng sống của cư dân.

So sánh với các đô thị công nghiệp khác tại Bắc Ninh, Hải Phòng... Thái Nguyên còn nhiều hạn chế về số lượng các trung tâm thương mại quy mô. Sự thiếu hụt này tạo ra chênh lệch giữa sự phát triển của công nghiệp và đời sống xã hội. Hiện tại trên địa bàn, cư dân chủ yếu mua sắm tại chợ truyền thống hoặc một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi quy mô nhỏ. Các hàng quán dịch vụ phát triển tự phát, thiếu tính đồng bộ. Người dân, đội ngũ chuyên gia và lao động kỹ thuật cao khó tìm được một trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí hoặc không gian ẩm thực chất lượng.

Để tiến tới mô hình đô thị công nghiệp toàn diện – nơi sản xuất đi đôi với đời sống xã hội thì việc hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ là xu hướng tất yếu. Trong khi đó, dù là thủ phủ công nghiệp mới của miền Bắc, Thái Nguyên hiện đang tồn tại một "khoảng trống vàng" cho các dự án thương mại – dịch vụ quy mô. Đặc biệt là khu vực trung tâm của TP Sông Công cũ, nay là phường phường Bá Xuyên (thành lập từ Mỏ Chè, Châu Sơn và Bá Xuyên) ngày càng bộc lộ rõ sự thiếu hụt hạ tầng thương mại, dịch vụ.

New Orchard Thái Nguyên – mảnh ghép còn thiếu

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của New Orchard Thái Nguyên được xem là tín hiệu khởi sắc. Dự án được quy hoạch trở thành tổ hợp thương mại – dịch vụ hiện đại đầu tiên tại phường Bá Xuyên với quy mô có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí và ẩm thực của cả thị trường Thái Nguyên.

New Orchard xuất hiện như lời giải cho nhu cầu thương mại, dịch vụ tại Thái Nguyên

Sở hữu vị trí trung tâm, toạ lạc tại đường Cách Mạng Tháng 8, dự án New Orchard là tâm điểm kết nối của 4 KCN trọng điểm của Thái Nguyên. Từ dự án, cư dân chỉ di chuyển chưa đầy 5 phút tới KCN Sông Công 1; khoảng 12 phút tới KCN Điềm Thụy hoặc KCN Sông Công 2 và khoảng 15 phút tới KCN Yên Bình.

Khi công nghiệp đã bứt phá, thương mại – dịch vụ chính là mảnh ghép tất yếu để Thái Nguyên trở thành một đô thị công nghiệp, dịch vụ toàn diện. Dự án New Orchard Thái Nguyên không chỉ là một dự án tích hợp đầy đủ tiện ích mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm giao thương – biểu tượng mới cho đô thị công nghiệp Thái Nguyên.