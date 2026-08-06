Thái Nguyên: Nhiều dự án cầu vướng đường dẫn, chậm đưa vào khai thác

Cầu tiền tỷ chờ... đường dẫn

Công trình cầu Đá Mài thuộc Gói thầu số 19, Dự án thành phần số 1 sửa chữa cấp bách, bảo đảm an toàn hồ Núi Cốc và hạ du tỉnh Thái Nguyên có tổng giá trị 99,4 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng đô thị Hồng Anh. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2025.

Đến đầu tháng 2/2026, hạng mục cầu bắc qua sông Công đã hoàn thiện, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng được đường dẫn và vẫn chỉ là cây "cầu cụt" hai đầu. Dự án chậm tiến độ 7 tháng trong khi đó, người dân vẫn phải đi qua cầu đập tràn cũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện trạng cầu Đá Mài. Ảnh: Toán Nguyễn (Chụp tháng 8/2026)

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Dương Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (đại diện chủ đầu tư) cho biết, những nguyên nhân dẫn tới việc xây dựng cầu Đá Mài chậm tiến độ so với dự kiến là do năm vừa qua mưa nhiều, nhà thầu liên tục phải dừng thi công; việc giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc, một số hộ dân không hợp tác, phải tiến hành các thủ tục cưỡng chế mới bàn giao mặt bằng.

Ông Hào cho biết thêm: “Đến ngày 9/6/2026, chủ đầu tư đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Chúng tôi yêu cầu nhà thầu phải tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh việc đắp đất đường dẫn. Dự kiến đến ngày 30/9/2026, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, chậm tiến độ khoảng 9 tháng”.

Ông Đỗ Văn Minh, cán bộ phụ trách công trường cầu Đá Mài, Công ty cổ phần Xây dựng đô thị Hồng Anh cho biết, đơn vị đã thi công xong hạng mục cầu từ trước Tết Nguyên đán năm 2026. Sau đó, do không có mặt bằng nên phải điều chuyển cán bộ, công nhân và máy móc đi nơi khác. Thời gian tới, công ty sẽ tập trung thi công, dự kiến hoàn thành công trình trong vòng 3 tháng.

Cầu Đá Mài bị thiếu đường dẫn nên người tham gia giao thông vẫn phải đi qua cầu ngầm phía dưới (khoanh đỏ), luôn tiềm ẩn mất an toàn giao thông vào mùa mưa và những ngày hồ Núi Cốc xả nước. Ảnh: Toán Nguyễn (Chụp tháng 8/2026).

Hai dự án tổng hơn 230 tỷ đồng bị thiếu đường dẫn

Trường hợp khác, Cầu Kiều Chính tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có chiều dài 26m, rộng 11m, tổng kinh phí xây dựng hơn 12 tỷ đồng, chủ đầu tư là UBND huyện Phú Bình (cũ). Công trình được triển khai xây dựng năm 2019, hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay vẫn không thể sử dụng do một phía đầu cầu vẫn là cánh đồng lúa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay cầu Kiều Chính chưa thể đưa vào sử dụng vì dự án này được thiết kế để kết nối Quốc lộ 37 với tuyến đường tỉnh 269B. Tuy nhiên, đoạn nối giữa hai tuyến đường này lại đi qua Dự án Khu dân cư Ngọc Xuân, trong khi dự án này chưa được triển khai.

Sau 5 năm, một đầu cầu Kiều Chính vẫn là...cánh đồng. Ảnh: Toán Nguyễn (Chụp tháng 8/2026).

Hệ lụy của “cầu cụt” cũng khiến một công trình có giá trị lên tới 220 tỷ đồng trở thành “đường cụt”, đó là Dự án đường kết nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành vào tháng 7/2025 nhưng đến nay chưa thể kết nối đồng bộ, người tham gia giao thông phải đi vòng qua các tuyến đường khác...

Theo UBND xã Phú Bình, địa phương đang đẩy nhanh thủ tục kêu gọi đầu tư xây dựng khu dân cư Ngọc Xuân để sớm hoàn thành đường dẫn đoạn kết nối đường tỉnh 269b với cầu Kiều Chính và QL37. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này không trả lời được là đến khi nào sẽ triển khai được dự án.

Đường hơn 220 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư bị cụt vì không có đường dẫn với cầu Kiều Chính. Ảnh: Toán Nguyễn (Chụp tháng 8/2026).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn một số dự án xây dựng cầu đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên (Ban GT&NN Thái Nguyên) triển khai.

Cụ thể như dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 có tổng mức đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng. Hay cây cầu trên tuyến đường Vành đai 1 Thái Nguyên, đoạn xã Vô Tranh - phường Quan Triều - xã Đồng Hỷ, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Điểm chung của các công trình này là cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính như xây dựng trụ móng, mố cầu và lao dầm, nhưng chưa thể thi công đường dẫn. Đặc biệt, tại hai dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 vẫn còn một số hộ dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Đầu cầu Quang Vinh 2 còn nhiều hộ dân chưa di dời, phường Linh Sơn đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Ảnh: Toán Nguyễn (Chụp tháng 8/2026).

Theo Ban GT&NN Thái Nguyên, dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 17,6ha, ảnh hưởng đến 491 hộ dân và 11 tổ chức tại phường Quan Triều và Linh Sơn, trong đó gần 200 hộ phải bố trí tái định cư. Công tác giải phóng mặt bằng tại phường Linh Sơn đạt kết quả tích cực. Địa phương đã hoàn thành kiểm đếm gần toàn bộ số hộ bị ảnh hưởng, phê duyệt phương án bồi thường cho 226 hộ với tổng kinh phí hơn 84,6 tỷ đồng.

Theo ông Dương Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, đơn vị thi công cầu Quang Vinh, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để bù tiến độ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là mặt bằng chưa được bàn giao liên tục, trong khi mưa lũ đến sớm ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục thi công dưới sông.

Cầu vượt Quốc lộ 3 mới trên tuyến Vành đai 1 Thái Nguyên đã hoàn thành phần cầu, nhưng chưa xây dựng đường dẫn, thậm chí một đầu cầu đang dừng lại ở giữa quả đồi. Ảnh: Toán Nguyễn (Chụp tháng 8/2026).

Bà Hà Thị Hiền, Phó Giám đốc Ban GT&NN Thái Nguyên cho biết, hiện nay, Ban đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như tuyến đê hữu sông Cầu từ cầu Cao Ngạn đến phường Gia Sàng, đường Vành đai 1, cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2.

"Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 khu tái định cư cho các hộ thuộc diện giải tỏa tại nhiều địa bàn khác nhau. Ban phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ đề ra và có giải pháp hỗ trợ để các hộ dân sớm di dời, bàn giao mặt bằng”, bà Hiền cho biết.