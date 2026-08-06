Từ tháng 9, đặc khu của VN có loạt công trình hơn 137.000 tỷ đồng sẽ phổ cập thứ tiếng 1,5 tỷ người dùng

Ngày 3/8, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã công bố Đề án "Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045". Đây là đề án nhằm hướng tới APEC 2027 và mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế.

Theo ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, một trong những điều kiện giúp Phú Quốc vươn tầm quốc tế là việc phổ cập ngoại ngữ cho toàn thể người dân trên đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương rất quan trọng để Phú Quốc phát triển vươn tầm ra thế giới. Đáng chú ý, một trong những chủ trương đó là thực hiện các đề án đào tạo ngoại ngữ cho Phú Quốc, để mỗi người dân trở thành một công dân hiện đại, giao tiếp thuận lợi với đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, từ đó thể hiện nét đẹp văn hóa và sự mến khách của Việt Nam.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, việc triển khai thực hiện đề án tiếng Anh còn hướng tới giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và cơ sở vật chất hiện tại. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ, đổi mới chương trình và thúc đẩy xã hội hóa sẽ tạo nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành du lịch mũi nhọn.

Tuần lễ Cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào tháng 11/2027, với đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên. Đây cũng là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC (sau Hà Nội năm 2006 và Đà Nẵng năm 2017).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng ở Phú Quốc. Ảnh: Tiền phong

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, mục tiêu trước mắt không phải giúp người học sử dụng tiếng Anh thành thạo, thay vào đó là trang bị kiến thức cơ bản, tạo sự tự tin khi giao tiếp với khách quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình đến ít nhất 50% trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Đến giai đoạn 2031 - 2035, chương trình sẽ phủ toàn bộ trường phổ thông và mở rộng trong dân cư.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ đề án, chính quyền đặc khu ký hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ và doanh nghiệp; cũng như trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương.

Phú Quốc sẽ dạy tiếng Anh cho người dân địa phương từ tháng 9/2026

Phú Quốc dự kiến sẽ trở thành tâm điểm của du khách quốc tế khi trở thành nơi tổ chức APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Theo Đề án, từ tháng 9/2026 đến tháng 6/2027, Phú Quốc sẽ thí điểm tại 10 - 15 trường phổ thông 3 cấp, đồng thời mở các lớp cộng đồng tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ.

Chương trình này ưu tiên những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, cùng học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức. Nội dung học sẽ tập trung vào giao tiếp thực tế, tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI).

Lưu ý, người dân có nhu cầu đăng ký qua website hoặc đường dẫn do ban tổ chức công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp.

Đến giai đoạn 2026 - 2030, nhân rộng mô hình đến ít nhất 50% số trường phổ thông và nhân đôi số lớp học cộng đồng; đồng thời dự kiến tổ chức tổng kết giai đoạn 1 vào năm 2031.

Giai đoạn 2031 - 2035, địa phương sẽ tiếp tục phổ cập 100% các trường phổ thông, cũng như mở rộng toàn diện trong cộng đồng dân cư.

Tính đến đầu năm 2026, theo chuyên trang cung cấp dữ liệu về ngôn ngữ Ethnologue, tiếng Anh hiện là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới (nếu tính cả người bản ngữ và người dùng như ngôn ngữ thứ hai), với tổng cộng khoảng 1,5 tỷ người. Đây là ngôn ngữ đóng vai trò giữ vị trí trung tâm trong kinh doanh, du lịch, công nghệ và ngoại giao quốc tế hiện nay.

Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027, với tổng mức đầu tư dự kiến 137.138 tỷ đồng.