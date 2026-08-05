Nhu cầu du lịch dịp Quốc khánh tăng mạnh đối với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các điểm đến văn hóa ven biển của Việt Nam

Xu hướng này cũng phù hợp với sự phát triển của du lịch văn hóa trên thế giới. Theo báo cáo của Market Report World, du lịch văn hóa hiện là một trong những phân khúc lớn nhất của ngành du lịch toàn cầu, chiếm gần 40% tổng lượng du lịch quốc tế, với hơn 3,2 tỷ lượt tham quan mỗi năm tại các di sản, bảo tàng, công trình lịch sử và các sự kiện văn hóa.

Báo cáo của Market Report World cũng cho thấy hơn 55% du khách trên toàn thế giới ưu tiên các chuyến đi gắn với di sản, trong khi 68% tham gia các lễ hội, hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa truyền thống trong ít nhất một chuyến đi mỗi năm.

Quy mô của thị trường này tiếp tục tăng trưởng khi hơn 72% du khách cho biết họ ưu tiên những trải nghiệm văn hóa chân thực thay vì các hình thức tham quan thông thường.

Các đô thị văn hoá luôn là điểm "nóng" thu hút du khách mỗi kỳ nghỉ

Theo dữ liệu Q2/2026 của Traveloka, Hà Nội và TP.HCM là 2 điểm đến nằm trong top điểm đến có lượng đặt chỗ nhiều nhất Việt Nam. Trong đó, TP.HCM giữ vai trò là trung tâm du lịch đô thị lớn nhất cả nước, với khoảng một trong năm chuyến du lịch nội địa kết thúc tại thành phố, trong khi Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ sức hút của thủ đô nghìn năm văn hiến.

Không chỉ sở hữu hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng và không gian văn hóa phong phú, hai thành phố còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật và lễ hội quy mô lớn trong mỗi dịp lễ. Những sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú, tham quan và trải nghiệm, thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Biển vẫn là "đặc sản" không thể thiếu của du lịch Việt Nam

Du lịch biển luôn là lựa chọn được nhiều du khách kết hợp trong các kỳ nghỉ lễ. Du khách ngày nay không chỉ tắm biển mà còn tham gia các hoạt động trải nghiệm như tìm hiểu đời sống của cư dân làng chài, làng nghề truyền thống ven biển, thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo, hay tham quan các di tích lịch sử, đền tháp… Thêm vào đó, các địa phương ngày nay cũng tổ chức thêm nhiều các lễ hội hiện đại hay chương trình biểu diễn, để tạo thêm sắc màu văn hoá, giữ chân lâu khách ở lại lâu hơn với điểm đến, điển hình như lễ hỗi pháo hoa Đà Nẵng, show thực cảnh Ký ức Hội An, show thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ tại Hà Nội, hay show diễn nghệ thuật đa phương tiện Symphony of the Sea (Bản giao hưởng đại dương) tại Phú Quốc…

Những trải nghiệm văn hoá phong phú này đã đưa các điểm đến ven biển dẫn dắt tăng trưởng du lịch nội địa. Theo dữ liệu của Traveloka, Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng là những điểm đến ven biển ghi nhận nhu cầu cao nhất, phản ánh sức hút bền vững của các hành trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Riêng Đà Nẵng chứng kiến sự bùng nổ trên nhiều phương diện, từ lượng đặt phòng, vé tham quan đến du lịch gia đình; riêng lượng đặt vé tham quan Sun World Ba Na Hills tăng 132% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ "đi tham quan" đến "sống cùng văn hóa"

Một thay đổi rõ nét trong hành vi du lịch hiện nay là du khách không còn hài lòng với việc chỉ ghé thăm các danh thắng hay chụp ảnh check-in. Thay vào đó, họ mong muốn trải nghiệm văn hóa địa phương một cách sâu sắc hơn thông qua ẩm thực, tour đêm, bảo tàng tương tác, chương trình biểu diễn nghệ thuật, làng nghề truyền thống hay các lễ hội cộng đồng.

Chính sự kết hợp giữa văn hóa, thiên nhiên và các hoạt động trải nghiệm đang giúp nhiều điểm đến của Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Khám phá các điểm đến văn hoá dịp Quốc khánh năm nay, du khách có thể tham khảo chương trình Mega Sale 8.8 - Holiday Calling của Traveloka với nhiều ưu đãi dành cho vé máy bay, khách sạn và điểm tham quan. Chương trình bao gồm coupon ưu đãi lên đến 888.000 đồng, Flash Sale giảm đến 50%, cùng nhiều ưu đãi dành cho khách đặt theo nhóm và các gói dịch vụ kết hợp, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh với chi phí tối ưu hơn.

Với hệ thống di sản phong phú, các điểm đến ven biển đặc sắc cùng lịch sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đưa các kỳ nghỉ lễ như Quốc khánh 2/9 trở thành mùa cao điểm của du lịch văn hóa. Không chỉ thu hút thêm du khách, xu hướng này còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng cao giá trị trải nghiệm, mở ra động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch trong những tháng cuối năm.



