Một tỉnh vừa đón gần 7 tỷ USD vốn đầu tư

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 5/8, địa phương đã tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án trọng điểm, với tổng vốn đạt 179.374 tỷ đồng (tương đương 6,93 tỷ USD).



Việc trao Quyết định được thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Với nhóm dự án đô thị, dịch vụ và hạ tầng thiết yếu, tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án ngoài các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt gần 4,1 tỷ USD.

Trong số 14 dự án, có 8 dự án khu đô thị quy mô lớn và 6 dự án dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, y tế (bao gồm: cảng thủy nội địa, siêu thị, cảng cạn logistics, nhà máy sản xuất vắc xin và bệnh viện tư nhân).

Với nhóm dự án nhà ở xã hội, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 14 dự án nhà ở xã hội mới, với tổng vốn hơn 38.831 tỷ đồng (khoảng 1,476 tỷ USD).



Các dự án này dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 27.900 căn hộ, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho công nhân và người lao động trên địa bàn.

Với nhóm dự án hạ tầng khu công nghiệp và dự án FDI, địa phương đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn trên 8.266 tỷ đồng (314 triệu USD).

Địa phương cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 7 doanh nghiệp FDI với tổng vốn 243 triệu USD; đồng thời trao giấy chứng nhận tăng vốn cho 8 dự án FDI đang hoạt động trong các khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký bổ sung khoảng 795 triệu USD.

Tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc trao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hàng loạt dự án quy mô lớn ngay tại Hội nghị không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội quan trọng cho địa phương trong giai đoạn mới, mà còn đặt nền móng hiện thực hóa không gian phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ theo đúng định hướng Quy hoạch đã được phê duyệt.