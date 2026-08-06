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Ngày 6/8, trình Quốc hội việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; chủ trương đầu tư Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngày 6/8, trình Quốc hội việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh- Ảnh 1.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 6/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung: 

- Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án); 

- Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; 

- Việc thành lập thành phố Bắc Ninh; 

- Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; 

- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. 

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung:

- Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; 

- Việc thành lập thành phố Bắc Ninh; 

- Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; 

- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng;

- Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. 

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án: 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; 

- Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).

Theo Tạ Hiển

VTV

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