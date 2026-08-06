Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh đề xuất làm thêm cao tốc 6 làn xe

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quảng Ninh đề xuất bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55 km, kết nối cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái với đường vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội, tạo thêm hành lang phát triển giữa Quảng Ninh - Hải Phòng và các địa phương phía Bắc.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội, đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quảng Ninh đề xuất làm thêm cao tốc 6 làn xe- Ảnh 1.

Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55 km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh, Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cuối của tuyến kết nối với đường vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn phường Trần Nhân Tông, TP. Hải Phòng.

Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100-120 km/h. Tại điểm cuối dự kiến bố trí nút giao kết nối với đường vành đai 5, Vùng Thủ đô Hà Nội , ký hiệu CT.39.

Song song với tuyến cao tốc được đề xuất, Quảng Ninh đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe ở hai bên và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đường đề xuất. Tỉnh dự kiến bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai đầu tư.

Việc đề xuất bổ sung tuyến cao tốc nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng.

Tuyến đường cũng được xác định đồng bộ với định hướng đầu tư dự án đường vành đai 5 , Vùng Thủ đô Hà Nội đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư.

Tuyến cao tốc cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho vùng Đông Bắc, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả kết nối giữa Quảng Ninh với mạng lưới giao thông quốc gia.

Theo Hoàng Dương

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 2/2026 vượt dự báo, so với Việt Nam thì sao?

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 2/2026 vượt dự báo, so với Việt Nam thì sao? Nổi bật

Mốc thời gian quan trọng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần biết nếu muốn gia hạn thời gian nộp thuế năm 2026, bỏ qua là lỡ quyền lợi

Mốc thời gian quan trọng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp cần biết nếu muốn gia hạn thời gian nộp thuế năm 2026, bỏ qua là lỡ quyền lợi Nổi bật

Nhu cầu du lịch dịp Quốc khánh tăng mạnh đối với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các điểm đến văn hóa ven biển của Việt Nam

Nhu cầu du lịch dịp Quốc khánh tăng mạnh đối với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các điểm đến văn hóa ven biển của Việt Nam

21:21 , 05/08/2026
Một tỉnh vừa đón gần 7 tỷ USD vốn đầu tư

Một tỉnh vừa đón gần 7 tỷ USD vốn đầu tư

19:28 , 05/08/2026
Cận cảnh ba tuyến đường vươn biển 15.000 tỷ đồng ở Ninh Bình

Cận cảnh ba tuyến đường vươn biển 15.000 tỷ đồng ở Ninh Bình

17:30 , 05/08/2026
Yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 8/8

Yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 8/8

17:00 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên