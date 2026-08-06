Thu phí cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang từ ngày 14/8

Tính đến hết ngày 21/7/2026, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với số thu dự kiến tại Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc được phê duyệt - Ảnh: Báo XD

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc triển khai thu phí được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Xây dựng và kết quả thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 30/7/2026.

5 dự án thành phần được đưa vào kế hoạch tổ chức thu phí gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Chậm nhất 10/8 đưa vào vận hành thử hệ thống thu phí

Để bảo đảm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm tại các trạm thu phí; kết nối với hệ thống Back-End; đồng thời tổ chức vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử toàn bộ hệ thống thu phí.

Theo yêu cầu, chậm nhất ngày 10/8/2026, hệ thống phải được đưa vào vận hành thử trên môi trường thử nghiệm. Các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ vận hành như điện, nước sinh hoạt, phòng nghỉ và công tác đào tạo nhân sự cũng phải được hoàn tất.

Các Ban Quản lý dự án bảo đảm hoàn thành công tác bàn giao để cơ quan này tổ chức vận hành thu phí từ ngày 14/8/2026. Riêng Ban Quản lý dự án 7 được yêu cầu khẩn trương báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định phương án tổ chức tại nút giao với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, bảo đảm có phương án vận hành phù hợp khi tổ chức thu phí.

Thu phí theo mô hình kín liên tuyến

Đáng chú ý, việc tổ chức thu phí lần này không chỉ tập trung vào 5 dự án thành phần Quảng Ngãi - Nha Trang mà còn đặt trong yêu cầu kết nối với các tuyến cao tốc nối tiếp.

Cụ thể, đối với đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí tự động để điều chỉnh phần mềm thu phí tại trạm và bỏ barrier tại các trạm thu phí trên tuyến chính. Mục tiêu là bảo đảm mô hình thu phí kín liên tuyến kể từ ngày 14/8/2026.

Đối với các trạm thu phí Đèo Cả và Cù Mông, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả được yêu cầu triển khai thực thu theo phương án đã thống nhất, đồng thời phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III, liên danh nhà thầu ETC-VETC-VDTC-EPAY và các đơn vị liên quan để bảo đảm hoạt động thu phí tại các dự án thành phần.

Việc chuyển sang mô hình thu phí kín liên tuyến đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng kết nối và vận hành đồng bộ giữa các hệ thống.

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, liên danh nhà thầu ETC-VETC-VDTC-EPAY phải phối hợp, hỗ trợ các Ban Quản lý dự án vận hành thử hệ thống trên môi trường thử nghiệm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân sự để tiếp nhận và tổ chức vận hành thu phí từ ngày 14/8.

Đặc biệt, các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng phương án vận hành tại nút giao với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Cùng với yêu cầu về hệ thống thu phí, công tác bàn giao tài sản cũng được đặt ra. Khu Quản lý đường bộ III được yêu cầu phối hợp với các Ban Quản lý dự án rà soát, kiểm đếm tài sản, chuẩn bị hồ sơ công trình đầy đủ theo quy định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ tổ chức thu phí tại 5 dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang kể từ ngày 14/8/2026, đáp ứng yêu cầu của Bộ Xây dựng.