Thai phụ nhận tin 1 quả thận "mất tích" khi siêu âm: Bên giám định nghi ngờ có người can thiệp?

Hành trình tìm kiếm sự thật đầy gian nan

Có những câu chuyện lạ trong y học mà không phải lúc nào cũng có lời giải thích và trường hợp dưới đây là một ví dụ như vậy. Theo bài đăng ngày 12 tháng 4 năm 2025 trên Xinhuanet, một thai phụ ở Thiểm Tây bàng hoàng phát hiện chỉ còn một quả thận khi đi khám thai.

Một phát hiện đáng sợ trong lần khám thai

Vào tháng 7 năm 2004, Cao Tĩnh, 17 tuổi, ở Thiểm Tây, Trung Quốc vì không chú ý khi đi xe đạp nên gặp tai nạn nghiêm trọng, khiến lá lách của cô bị vỡ. Cô đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện Cam Tuyền để cấp cứu.

Sau 8 năm kể từ lần phẫu thuật lá lách ở Bệnh viện Nhân dân huyện Cam Tuyền, chị Cao Tĩnh kết hôn và sắp chào đón thành viên mới. Bố mẹ chồng và chồng cô đều rất mong chờ đứa trẻ ra đời. Khi mang thai được 7 tháng rưỡi, cô cùng gia đình đến bệnh viện kiểm tra. Vừa kiểm tra xong, bác sĩ nhìn vào ảnh siêu âm và nói với cô: "Sao cô chỉ có một quả thận, thận trái của cô đâu rồi?". Cao Tĩnh hỏi lại với vẻ mặt không thể tin được: "Không thể nào? Có phải siêu âm bị lỗi không?". Bác sĩ đưa ảnh cho cô xem, nhưng Cao Tĩnh vẫn không dám tin, chuyện này thật quá vô lý!

Vội vàng trở về nhà, Cao Tĩnh nhờ bố đưa mình đến Bệnh viện Nhân dân Diên An, Đại học Quân y số 4 Tây An và Bệnh viện Tây Kinh để siêu âm và chụp CT lại. Kết quả vẫn vậy, cô thực sự chỉ còn một quả thận! Nghe tin này, cô nhất thời không biết phải làm sao. Hơn nữa, Cao Tĩnh còn lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng chưa chào đời.

Bố Cao Tĩnh cảm thấy rất khó hiểu, còn mẹ cô thì hoàn toàn hoang mang. Bà nhớ lại lời bác sĩ từng nói với mình: "Có phải trước đây cô ấy đã từng phẫu thuật gì không?". Bà chợt nhớ đến ca phẫu thuật cắt bỏ lá lách của con gái 8 năm trước, liệu có mối liên hệ nào giữa hai việc này?

Sau khi tra cứu tài liệu và hỏi ý kiến bác sĩ, gia đình Cao Tĩnh được biết nếu cô chỉ còn một quả thận thì có thể là do bẩm sinh chỉ có một, hoặc là bị teo trong quá trình phát triển, hoặc là đã bị cắt bỏ. Điều cần làm rõ nhất lúc này là trước khi phẫu thuật, Cao Tĩnh có một hay hai quả thận?

Theo lời kể của mẹ Cao Tĩnh, sau cuộc phẫu thuật lá lách rồi trở về nhà, tình trạng sức khỏe của chị ngày càng chuyển biến xấu. Cao Tĩnh cảm thấy da dẻ xanh xao, làm việc gì cũng mệt mỏi, người trở nên uể oải, thường xuyên cảm thấy kiệt sức. Sức đề kháng của cô cũng giảm sút nghiêm trọng, cảm cúm trở nên thường xuyên hơn. Trong khi mọi người mặc áo cộc tay quần đùi vào mùa hè thì cô vẫn phải mặc thêm một lớp quần áo.

Ban đầu, mẹ của Cao Tĩnh không nhận thấy điều gì bất thường. Thấy con gái ngày càng lười vận động, bà còn trách mắng: "Con chưa lấy chồng mà đã lười biếng thế này, sau này làm sao kiếm được nhà chồng tốt, không sợ người ta chê sao?".

Tuy nhiên, một thời gian sau, bà phát hiện con gái chỉ vận động nhẹ cũng toát mồ hôi, kèm theo đau lưng mỏi gối. Bà thắc mắc vì sao một người trẻ tuổi như con gái mình lại yếu ớt đến vậy? Vì không nghĩ rằng tình trạng của con gái là bệnh nặng, mẹ Cao Tĩnh chỉ cho rằng đó là di chứng sau phẫu thuật nên không mấy để tâm.

Giờ đây, sau khi nghe bác sĩ sản phụ khoa hỏi và nhận thấy đây không phải là chuyện nhỏ, để nhanh chóng tìm ra câu trả lời, mẹ Cao Tĩnh quay lại Bệnh viện huyện Cam Tuyền, yêu cầu bệnh viện sao cho mình một bản hồ sơ bệnh án trước đây của con gái.

Khi cầm được hồ sơ trên tay, mẹ Cao Tĩnh chết lặng. Cả trước và sau phẫu thuật, kết quả chẩn đoán của bệnh viện đều là: Hình ảnh hai thận không thấy bất thường rõ rệt! Điều này chứng tỏ Cao Tĩnh vẫn luôn có hai quả thận, vậy thận trái của cô đã biến mất như thế nào?

Để làm rõ tình hình, bố mẹ Cao Tĩnh quyết định tìm bác sĩ họ Giả, người đã phẫu thuật cho con gái mình, để hỏi rõ sự tình. Nhưng không ngờ, người này lại không có ở văn phòng, và mấy ngày liên tiếp sau đó cũng không đi làm. Điều đáng nói là, ngay cả viện trưởng cũng không có mặt, những người khác thì từ chối trả lời về việc này. Bố mẹ Cao Tĩnh vô cùng tức giận, bác sĩ Giả trốn tránh như vậy, chắc chắn là có tật giật mình, còn bệnh viện không dám đối mặt với vấn đề này, e rằng có uẩn khúc!

Sau nhiều lần đến bệnh viện hỏi thăm không có kết quả, gia đình Cao Tĩnh đã làm đơn kiện tất cả lên tòa án.

Sự thật mờ ám về ca phẫu thuật 8 năm trước

Sự việc này đã thu hút sự quan tâm của báo chí, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội. Cuối cùng, do áp lực dư luận, bệnh viện đã đề xuất tìm một đơn vị giám định pháp y để đưa ra kết luận cuối cùng. Cả hai bên đều đồng ý và lần lượt gửi đơn xin giám định cùng tài liệu giám định đến một trung tâm giám định tư pháp ở Tây An.

Không ngờ, pháp y thực sự đã tìm ra một số điểm bất thường. Thứ nhất là thời gian phẫu thuật, theo quy định là bắt đầu từ 11 giờ 20 phút sáng, nhưng thực tế lại được thực hiện từ 9 giờ 30 phút, chênh lệch gần hai tiếng. Khoảng thời gian này họ đã làm gì?

Thứ hai là phương pháp gây mê, lẽ ra cắt bỏ lá lách chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng bệnh án lại ghi là gây mê toàn thân, điều này có một số rủi ro nhất định đối với bệnh nhân. Vấn đề quan trọng là bác sĩ đã thay đổi phương pháp gây mê mà không hề thông báo cho gia đình Cao Tĩnh.

Đối với hai nghi vấn mà pháp y đưa ra, các bên liên quan đã đến bệnh viện để xác minh. Phó Viện trưởng Thường đã đưa ra lời giải thích cho hai điểm này.

Đầu tiên, việc thời gian phẫu thuật được đẩy lên sớm là do họ cần chuẩn bị, khi bệnh nhân ở trong phòng bệnh thì tiến hành khử trùng phòng mổ trước.

Thứ hai, việc thay đổi phương pháp gây mê trong quá trình phẫu thuật theo nhu cầu là không có gì lạ, và cũng không liên quan đến việc Cao Tĩnh mất thận trái.

Về lý do tại sao không thông báo cho gia đình, có thể là do bác sĩ chưa kịp. Dựa trên các nghi vấn mà hai bên đưa ra, cuối cùng, trung tâm giám định tư pháp đưa ra kết luận: Bệnh viện Nhân dân huyện Cam Tuyền đánh giá tình trạng thương tích và thông báo trước phẫu thuật cho Cao Tĩnh chưa đầy đủ, hành vi y tế có sai sót và không loại trừ khả năng mất thận trái của Cao Tĩnh có liên quan đến bệnh viện.

Vì trung tâm giám định đã kết luận như vậy, bố mẹ Cao Tĩnh cho rằng bệnh viện sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý theo kết quả. Nhưng không ngờ, phía bệnh viện lại đáp trả như vậy. Họ không chấp nhận kết luận của trung tâm giám định, và cho rằng thận trái của Cao Tĩnh bị mất là do thận lạc chỗ, hoặc do bẩm sinh thiếu hoặc phát triển không đầy đủ, hoặc do thận trái teo sau phẫu thuật, hoặc là đã trải qua một ca phẫu thuật khác. Rõ ràng, hai điểm trong số này không đủ sức thuyết phục.

Cao Tĩnh có đủ 2 quả thận và cô cũng không trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào khác, điều này có thể thấy rõ từ vết sẹo trên cơ thể. Sau đó, người phụ trách trung tâm giám định cũng cho biết, hai điểm còn lại cũng có thể thấy là không tồn tại từ hình ảnh siêu âm B của bệnh viện. Vì vậy, thận trái của Cao Tĩnh rất có thể đã bị bệnh viện cắt bỏ trong quá trình phẫu thuật.

Trong một thời gian, Bệnh viện huyện Cam Tuyền bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhiều người băn khoăn, liệu có phải do trách nhiệm của họ hay không? Còn gia đình Cao Tĩnh vẫn không ngừng tìm kiếm sự thật để có câu trả lời. Cuối cùng, không còn cách nào khác, bệnh viện đành phải đề nghị tiến hành giám định lần thứ hai.

Họ lại mang hồ sơ bệnh án đến một hội y học, nhờ các chuyên gia giám định. Đáng tiếc, kết quả không như mong đợi. Nhân viên của hội y học cho biết, nguyên nhân mất thận trái của Cao Tĩnh vẫn chưa rõ ràng, và tài liệu mà hai bên cung cấp không đủ để chứng minh là đã bị cắt bỏ trong quá trình phẫu thuật. Lúc này, sự việc rơi vào bế tắc.

Ban đầu, gia đình Cao Tĩnh kiện bệnh viện lên tòa án, cần phải cung cấp bằng chứng do hội y học đưa ra cho thẩm phán. Giờ đây, hội y học không đưa ra được câu trả lời, sự việc chỉ có thể tiếp tục bị trì hoãn, tòa án không thể xét xử. Cao Tĩnh và bố mẹ vô cùng lo lắng, bị sự việc này làm cho kiệt quệ, không biết phải làm sao tiếp theo.

Vào tháng 9 năm 2013, sau hơn một năm tranh chấp lẫn nhau và thẩm vấn chứng cứ, dưới áp lực của dư luận và sự can thiệp của cảnh sát, vụ việc cuối cùng đã đi đến phiên tòa xét xử cuối cùng: Bệnh viện Nhân dân huyện Cam Tuyền phải bồi thường cho Cao Tĩnh tổng cộng 262.240 nhân dân tệ. Đối với dư luận, Sự việc đã kết thúc, nhưng sự thật của vấn đề sẽ mãi mãi không được giải quyết.

