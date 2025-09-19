Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao

19-09-2025 - 08:29 AM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước công chúng, thái tử Samsung Lee Ji-ho gây bão khi gác bỏ hào quang tài phiệt, khoác áo Hải quân để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 15/9, Tập đoàn Samsung đã lần đầu tiên công bố hình ảnh chính thức của Lee Ji-ho (24 tuổi), con trai cả của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, khi anh nhập học Học viện Hải quân tại căn cứ Jinhae, quận Jinhae, thành phố Changwon (Hàn Quốc)

Theo đó, “thái tử” Samsung Lee Ji-ho sẽ tham gia khóa huấn luyện sĩ quan dự bị khóa 139 của Học viện Hải quân.

Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao- Ảnh 1.

Trong vòng 11 tuần tới, anh sẽ trải qua quá trình đào tạo sĩ quan và dự kiến được phong quân hàm thiếu úy hải quân vào ngày 1/12. Thiếu úy là cấp bậc thấp nhất trong ba cấp bậc sĩ quan quân đội Hàn Quốc. Sau thời gian huấn luyện, Lee sẽ thực hiện 36 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nâng tổng thời gian phục vụ lên 39 tháng.

Vị trí công tác và đơn vị phục vụ cụ thể của Lee Ji-ho sẽ được quyết định sau khi anh hoàn tất khóa đào tạo, căn cứ vào kết quả học tập, huấn luyện cũng như nhu cầu nhân sự theo từng chuyên ngành quân sự.

Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao- Ảnh 2.

Được biết, Lee Ji-ho sinh năm 2000 tại Mỹ và từng mang hai quốc tịch Hàn - Mỹ. Tuy nhiên, anh đã tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ để thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc với tư cách sĩ quan Hải quân. Giới kinh doanh cũng như chaebol (tài phiệt) Hàn Quốc đánh giá đây là hành động thể hiện tinh thần của tầng lớp thượng lưu gương mẫu đi đầu trong trách nhiệm công dân.

Nguồn: MBN

Ký được hợp đồng bán chip lên tới 16,5 tỷ USD, cổ phiếu Samsung Electronics tăng vọt nhưng liệu cơn bĩ cực của chaebol Hàn Quốc đã qua?

Theo Phạm Trang

Phụ nữ số

Từ Khóa:
samsung, chaebol

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga liên tiếp phát tín hiệu mở đường cho doanh nghiệp phương Tây quay lại, tập đoàn năng lượng lớn nhất Mỹ nói thẳng: 'Dứt khoát rút lui dù mất trắng 4,6 tỷ USD'

Nga liên tiếp phát tín hiệu mở đường cho doanh nghiệp phương Tây quay lại, tập đoàn năng lượng lớn nhất Mỹ nói thẳng: 'Dứt khoát rút lui dù mất trắng 4,6 tỷ USD' Nổi bật

Ngành trụ cột lung lay khi nguồn thu lao dốc gần 1/4, Nga lập tức ra kế sách 'bình ổn' quan trọng giữa vòng vây trừng phạt

Ngành trụ cột lung lay khi nguồn thu lao dốc gần 1/4, Nga lập tức ra kế sách 'bình ổn' quan trọng giữa vòng vây trừng phạt Nổi bật

EU tăng cường quan hệ với Ấn Độ: Những kỳ vọng của chiến lược mới

EU tăng cường quan hệ với Ấn Độ: Những kỳ vọng của chiến lược mới

08:08 , 19/09/2025
Đi trước EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố cấm hoàn toàn nhập khẩu mọi loại khí đốt Nga từ 2026

Đi trước EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố cấm hoàn toàn nhập khẩu mọi loại khí đốt Nga từ 2026

07:39 , 19/09/2025
Quyết định của Fed khiến các thị trường chia rẽ

Quyết định của Fed khiến các thị trường chia rẽ

22:26 , 18/09/2025
Bảo tàng Pháp bị đánh cắp mẫu vật vàng trị giá 600.000 Euro

Bảo tàng Pháp bị đánh cắp mẫu vật vàng trị giá 600.000 Euro

21:49 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên