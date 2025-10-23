Thẩm định tài sản - Quân bài chiến lược cho doanh nghiệp

2025 - Khi doanh nghiệp bước vào cuộc chơi mới của vốn và dữ liệu

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan thống kê quốc gia, trong 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có khoảng 174.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại, nhưng có đến khoảng 144.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Từ ngày 15/10/2025, Ngân hàng Nhà nước xem xét cho vay đặc biệt lãi suất 0%, nhưng vẫn tăng cường kiểm soát rủi ro tại các lĩnh vực tiềm ẩn - Nguồn ảnh: Internet

Chính sách tín dụng trong năm 2025 cũng có sự thay đổi, ngân hàng khuyến khích điều chỉnh mở rộng tín dụng có chọn lọc nhưng kiểm soát chặt vùng rủi ro và ưu tiên doanh nghiệp có tài sản minh bạch, hồ sơ thuyết phục. Các khu vực trung tâm kinh tế như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai… chứng kiến nhu cầu thẩm định giá để huy động vốn tăng mạnh. Có thể nói, thị trường đang dịch chuyển từ "huy động bằng quan hệ" sang "gọi vốn bằng dữ liệu định giá". Trong bối cảnh này, báo cáo thẩm định tài sản là công cụ then chốt.

Thẩm định tài sản - "tấm hộ chiếu" để bước vào phòng đàm phán

Vậy thẩm định tài sản là gì? Định nghĩa một cách đơn giản, thẩm định giá là quá trình xác định (ước tính) giá trị của tài sản theo các tiêu chuẩn thẩm định giá Nhà nước/ quy định pháp lý, kết hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm định giá, để cung cấp cơ sở dữ liệu minh bạch, hợp lý cho thương lượng, giao dịch, quyết định tài chính.

Thống kê về M&A tại Việt Nam - Nguồn: Capital IQ, Grant Thornton

Doanh nghiệp cần thực hiện thẩm định giá ở các mốc tài chính then chốt như: vay vốn ngân hàng, thế chấp; huy động vốn, góp vốn; thực hiện sáp nhập - mua bán công ty (M&A); phân chia hoặc chuyển nhượng cổ phần; IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Ngoài ra, trong các quy trình kiểm toán, tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc lập báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo thẩm định tài sản cũng đóng vai trò quan trọng.

Trong thương thảo vốn, nhà đầu tư không chỉ xem báo cáo doanh thu mà còn đòi hỏi bằng chứng độc lập về giá trị tài sản và khả năng tài chính của chuỗi cung ứng. Một chứng thư thẩm định đáng tin sẽ giúp rút ngắn vòng thẩm định, giảm tranh luận về giả định và nâng sức thuyết phục của hồ sơ ngân hàng và nhà đầu tư, giúp giao dịch diễn ra thuận lợi hơn.

Khi "số liệu định giá" trở thành ngôn ngữ chung của thị trường

Giữa bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp vẫn mắc những hiểu lầm phổ biến về thẩm định tài sản khiến họ mất đi lợi thế khi tiếp cận nguồn vốn. Trước hết là mặc định cho rằng "chỉ khi bán mới cần định giá", trên thực tế việc định giá sớm giúp doanh nghiệp có sơ sở thương lượng, giảm rủi ro khi thế chấp và tối ưu cấu trúc giao dịch. Thứ hai là quan niệm "báo cáo định giá nào cũng như nhau". Bởi tùy theo quy mô, loại hình tài sản, mục tiêu định giá, thời điểm thị trường,... mà báo cáo thẩm định giá sẽ cho ra kết quả có sự khác biệt lớn, trong đó việc chọn đơn vị thẩm định phù hợp là yếu tố quyết định. Thứ ba là suy nghĩ "chỉ đơn vị thẩm định quốc tế mới đáng tin", điều này không phải lúc nào cũng chính xác. Vì yếu tố then chốt tạo nên uy tín của một đơn vị vẫn là chứng thư minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn pháp lý và phù hợp với bối cảnh giao dịch; đơn vị quốc tế có lợi thế với các thương vụ lớn trên thế giới nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu.

Khi các quỹ đầu tư, ngân hàng, cổ đông trở nên thận trọng hơn, các giao dịch lớn giờ đây ít dựa vào quan hệ hay hay lời hứa, thay vào đó là dữ liệu độc lập, có thể kiểm chứng. Báo cáo định giá, vì thế, trở thành ngôn ngữ chung để so sánh giả định, đánh giá rủi ro và rút ngắn thời gian đàm phán.

Sử dụng dịch vụ thẩm định tài sản - chìa khóa nâng tầm đàm phán cho doanh nghiệp

Khi thị trường vốn ngày càng kiểm soát chặt vùng rủi ro và ưu tiên doanh nghiệp có hồ sơ tài sản minh bạch, Công ty CP Đầu tư & Thẩm định Quốc tế Đông Dương (SunValue) là đơn vị thẩm định độc lập uy tín tại Việt Nam được tin chọn. Với đội ngũ hơn 23 năm kinh nghiệm, SunValue cung cấp dải dịch vụ rộng: từ thẩm định giá bất động sản, động sản, doanh nghiệp, dự án đầu tư tới thẩm định giá khoản nợ và chứng minh tài chính cho mục đích định cư, du học, du lịch…

Bên cạnh đó, SunValue còn là đối tác tin cậy trong các hồ sơ tín dụng, được nhiều ngân hàng lớn như: BIDV, Agribank, VIB, HD Bank, KienLongBank, VAMC,... tin chọn thẩm định khoản nợ cho khách hàng. Công ty cũng phát hành báo cáo bằng nhiều ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng và có hệ thống chi nhánh trên phạm vi toàn quốc, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và quy trình thẩm định, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch M&A và tăng độ tin cậy của hồ sơ trước ngân hàng và nhà đầu tư.

Một báo cáo thẩm định độc lập sẽ giúp doanh nghiệp chuyển từ tranh luận giả định sang bằng chứng được kiểm chứng, củng cố độ tin cậy trong mắt nhà đầu tư và ngân hàng, rút ngắn thời gian thẩm định và nâng cao vị thế đàm phán trong các thương vụ gọi vốn và M&A. Hãy liên hệ SunValue qua website hoặc hotline để được tư vấn lộ trình định giá cụ thể cho vay vốn, M&A hay IPO. "Hãy để giá trị tài sản nói thay doanh nghiệp của bạn".

