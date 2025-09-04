Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight
Thảm đỏ ra mắt bộ phim Cô Dâu Ma nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.
- 04-09-2025Một khi mỹ nhân này khóc là cả thế giới muốn lao vào dỗ dành: Con nhà ai mà đẹp vậy trời, 360 độ đều tuyệt đỉnh
- 04-09-2025Chưa thấy mỹ nhân Việt nào lão hoá ngược đỉnh cỡ này: Mẹ một con mà như gái 18, nghe tuổi thật không ai tin
- 03-09-2025Nam ca sĩ bất ngờ "biến mất" ngay trước giờ diễu hành Đại lễ 2/9, tất cả là do mỹ nhân này?
Cô Dâu Ma là bộ phim kinh dị hợp tác Việt - Thái ấn định ra mắt vào dịp nghỉ lễ 2/9 nhưng đã bị hoãn lại vì một số vấn đề hậu kỳ. Phim sẽ ra mắt vào cuối tuần này và trước khi phát hành rộng rãi tới khán giả, ekip làm phim với đã có mặt tại sự kiện công chiếu để giao lưu với khán giả, báo chí.
Toàn cảnh thảm đỏ
Đặc biệt nhất tại thảm đỏ phải kể đến màn "góp vui" theo cách thức cực kỳ đặc biệt của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Có lẽ vì bận lịch trình cá nhân nên hai người không thể tới sự kiện. Thay vào đó cặp vợ chồng đã gửi quà cho MC Thanh Bạch giúp mình mang tới tặng cho ekip. Việc không xuất hiện nhưng vẫn chu đáo gửi quà chúc mừng khiến cặp vợ chồng nhận về nhiều lời khen từ khán giả, cư dân mạng.
MC Thanh Bạch mang món quà của Lý Hải - Minh Hà lên thảm đỏ (Nguồn: Trạm Giải Trí)
Một số hình ảnh tại thảm đỏ:
Đời sống & pháp luật