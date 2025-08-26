Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Nghệ sĩ Hoài Linh lộ diện mạo khác lạ, 1 nhân vật đeo 100 cây vàng khiến ai cũng sốc

Làm Giàu Với Ma 2 là một trong 2 phim điện ảnh Việt ra mắt đúng dịp nghỉ lễ 2/9. Phim quy tụ dàn diễn viên toàn những tên tuổi đang được chú ý hiện nay như nghệ sĩ Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát,... Sau thành công không tưởng từ phần 1, phần 2 hứa hẹn sẽ càn quét phòng vé trong thời gian tới.

Tối ngày 25/8, sự kiện công chiếu Làm Giàu Với Ma 2 đã chính thức diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh ekip làm phim, sự kiện còn quy tụ dàn khách mời khủng với nhiều cái tên nổi bật như Hoa hậu Thiên Ân, Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Thu Trang - Tiến Luật,...

Toàn cảnh thảm đỏ Làm Giàu Với Ma 2

Nghệ sĩ Hoài Linh - nam chính của phim trở thành tâm điểm trên thảm đỏ. Sau một thời gian liên tục vướng tin đồn về sức khỏe, xuất hiện với dàn da đen nhẻm, mắt thâm cuồng, nam nghệ sĩ lộ diện tại sự kiện với dáng vẻ tươi tắn, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhìn sự thay đổi bất ngờ về ngoại hình này, nhiều người hâm mộ an tâm rằng nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh.

Nghệ sĩ Hoài Linh và đạo diễn Trung Lùn

Một nhân vật hot không kém tại sự kiện dù không phải nghệ sĩ là hiện tượng mạng Minh Hiếu - người được cư dân mạng gọi với cái tên "cô Minh Hiếu". Xuất hiện trên thảm đỏ với "vàng đeo nặng cổ", khi được hỏi hôm nay đeo bao nhiêu vàng tới sự kiện, cô Minh Hiếu không ngần ngại khẳng định con số "100 cây", đúng với thương hiệu gắn cùng mình bao năm qua.

Cô Minh Hiếu khoe 100 cây vàng trên thảm đỏ

Ngoài những cái tên nổi bật kể trên thì sự xuất hiện của dàn mỹ nhân xinh đẹp như Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Trương Quỳnh Anh,... cũng khiến thảm đỏ nóng hơn bao bao giờ hết, bất chấp thời tiết không ủng hộ.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Diệp Bảo Ngọc

Tuấn Trần

Ngọc Xuân

Ekip Nụ Hôn Bạc Tỷ đến ủng hộ Võ Tấn Phát

Thu Trang - Tiến Luật

Trương Quỳnh Anh

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt tới ủng hộ ekip

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nguyên Thảo

Nghệ sĩ Chiều Xuân

Phát La

LỆ AN - ẢNH: NGHĨA LÊ - CLIP: TEAM SỰ KIỆN