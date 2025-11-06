Thăm Khu kinh tế thu hút đầu tư hơn 19 tỷ USD của Việt Nam, lãnh đạo Lào ấn tượng vì điều gì?

Các đại biểu nghe giới thiệu về Cảng nước sâu Sơn Dương.

Đây là Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Chiều 30/10, bà Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao CHDCND Lào, cùng đoàn đại biểu đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, đoàn đại biểu của Lào đã đến thăm Nhà máy sản xuất gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương thuộc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Trên thực tế, Formosa Hà Tĩnh gồm 3 hạng mục chính, bao gồm: Nhà máy gang thép khép kín, cảng Sơn Dương và nhà máy điện, được xây dựng trên tổng diện tích hơn 3.000 ha. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư gần 12,8 tỷ USD.

Nhà máy gang thép sản xuất hơn 6 triệu tấn gang thép mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo đó, nhà máy đã đóng góp đáng kể cho ngân sách và sự phát triển công nghiệp của địa phương. Doanh nghiệp hiện đang tạo việc làm ổn định cho gần 6.000 lao động. Đáng chú ý, trong 2 năm gần đây (tính từ năm 2024 đến tháng 9/2025), Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đạt sản lượng phôi thép là khoảng 9,87 triệu tấn, tiêu thụ 9,85 triệu tấn sản phẩm, với doanh thu 5,71 tỷ USD.

Các đại biểu nghe giới thiệu tại Cảng quốc tế Lào - Việt.

Đặc biệt, trong chuyến công tác này, đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao CHDCND Lào đã tham quan các bến cảng số 1, số 2 và số 3 thuộc CTCP Cảng quốc tế Lào - Việt quản lý. Theo giới thiệu, bến số 1 của cảng được đưa vào hoạt động từ năm 2001, trong khi bến số 2 từ năm 2008. Ngoài ra, bến số 3 của càng này được khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 28/4/2025.

Dự án bến số 3 của Cảng quốc tế Lào - Việt (có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng) do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có chiều dài cầu cảng 225 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu chở hàng trọng tải 45.000 tấn, và công suất khai thác lên tới 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm.

Chuyến tàu vận tải 40.000 tấn cập bến số 3, cảng quốc tế Lào - Việt. Ảnh: Tiền phong

Bến số 3 đi vào hoạt động góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và của hai nước Việt Nam – Lào. Đồng thời, cùng với bến số 1, số 2, bến số 3 sẽ giúp đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao, sẽ tăng được sản lượng hàng hoá thông qua cảng từ 4,5 triệu tấn/năm lên trên 6,5 tấn/năm.

Ngoài ra, việc bến số 3 đi vào hoạt động cũng sẽ giúp tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực. Từ đó, tạo tiền đề để phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, giao thương, hợp tác với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đoàn đại biểu của Lào chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy sản xuất gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương.

Việc tham quan các bến cảng này giúp đoàn đại biểu của Lào có cái nhìn trực tiếp về hệ thống cảng biển hiện đại, năng lực khai thác, cũng như vai trò quan trọng của cảng trong phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Lào; đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực cảng biển và logistics.

Đặc biệt, đoàn đại biểu của Tòa án nhân dân tối cao Lào đã bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô hiện đại, đồng bộ cùng năng lực sản xuất lớn của các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đồng thời, lãnh đạo Lào và các đại biểu đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt là việc bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt đi vào hoạt động đã giúp tăng lưu lượng hàng hóa quá cảnh của Lào. Đoàn đại biểu tin tưởng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế – thương mại giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Khu kinh tế Vũng Áng thu hút tổng vốn đầu tư hơn 19 tỷ USD

Khu Kinh tế Vũng Áng hiện đang thu hút nhiều dự án, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 19 tỷ USD. Ảnh: Tiền phong

Khu kinh tế Vũng Áng nằm trên vùng đất phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập từ năm 1997, với diện tích gần 22.800ha trên cơ sở khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng.

Trong những năm qua, Khu kinh tế Vũng Áng giữ vai trò chiến lược trong thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh. Tính đến tháng 9/2025, khu kinh tế này đã thu hút 156 dự án đầu tư. Trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn hơn 16 tỷ USD; và 100 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư trên 85.000 tỷ đồng (tương đương 3,23 tỷ USD). Như vậy, Khu kinh tế Vũng Áng đang thu hút tổng vốn đầu tư lên tới hơn 19 tỷ USD.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng đóng góp hơn 25% vào tăng trưởng GRDP của toàn tỉnh mỗi năm, chiếm hơn 95% kim ngạch xuất nhập khẩu và khoảng 60% tổng thu ngân sách. Ngoài ra, Khu kinh tế Vũng Áng đang giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của khu kinh tế đóng góp đáng kể vào sản lượng chung toàn quốc như thép (18%), điện (3%)…

(Ảnh: Công lý)