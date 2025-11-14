Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục

14-11-2025 - 20:11 PM | Sống

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM đã mở cửa trở lại và tiếp tục đón khách sau khi bị lực lượng chức năng khám xét.

Sáng ngày 14/11, ghi nhận tại tòa nhà Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu (TP.HCM) cho thấy, cơ sở này đã hoạt động trở lại với không khí khá nhộn nhịp. Khách ra vào liên tục, phía trước cổng và cửa chính đều có nhân viên túc trực để đón tiếp, hướng dẫn khách lên khu vực lễ tân trước khi tiếp tục vào bên trong tòa nhà.

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 1.

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 2.

Sáng 14/11, thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu (TP.HCM) đã mở cửa đón khách trở lại

Tại khu vực cổng vào, lực lượng bảo vệ hỗ trợ dắt xe cho khách, đảm bảo trật tự ngay từ bên ngoài. Khi tiếp cận một nhân viên đang làm việc, người này xác nhận cơ sở “vẫn hoạt động bình thường”. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc xử lý các liệu trình mà khách đang theo, nhân viên từ chối trả lời chi tiết.

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 3.

Trong buổi sáng cùng ngày, nhiều khách hàng vẫn đến làm dịch vụ tại tòa nhà thẩm mỹ Mailisa

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 4.

Nhiều khách hàng được bảo vệ hỗ trợ dắt xe, hướng dẫn lên quầy lê tân

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 5.

Đến khoảng 11h30, lượng lớn nhân viên Mailisa rời tòa nhà để đi ăn trưa. Dù rơi vào khung giờ nghỉ, vẫn có khách ghé thăm lác đác.

Việc Mailisa mở cửa trở lại diễn ra sau thời điểm lực lượng chức năng tiến hành khám xét và xử lý các cơ sở của thẩm mỹ viện này trên địa bàn TP.HCM. Hiện cơ sở tiếp tục đón khách và hoạt động, nhưng các thông tin về dịch vụ, liệu trình hay việc xử lý các khách hàng cũ chưa được nhân viên cung cấp.

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 6.

Trưa cùng ngày, nhiều nhân viên của cơ sở thẩm mỹ này rời tòa nhà để đi ăn trưa

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 7.

Thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM sau khi bị khám xét: Khách hàng, nhân viên vẫn ra vào liên tục- Ảnh 8.

Trước đó, lực lượng của Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, trong ngày 13/11, lực lượng chức năng đã khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM và các tỉnh thành; Khám xét “biệt phủ” 4.000 m² của vợ chồng bà Phan Thị Mai - Chủ hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa tại phường Thới An, TPHCM; Thu giữ nhiều tài liệu; Mời nhiều người liên quan để làm việc...

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết về tiến trình điều tra liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

