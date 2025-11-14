Chuyện tình kì lạ của Hoàng Kim Khánh và Mailisa

Giữa lúc vợ chồng Mailisa (Phan Thị Mai) - Hoàng Kim Khánh liên tục được gọi tên bởi hàng loạt cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa bị khám xét thì chuyện tình của họ một lần nữa trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Trước đây, Mailisa đã nhiều lần chia sẻ câu chuyện này lên MXH thông qua các clip và livestream trên kênh TikTok 3 triệu người theo dõi.

Hoàng Kim Khánh và Mailisa

Duyên nợ của Mailisa và chồng bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại Lào, trong khuôn khổ một lễ trao giải ngành làm đẹp. Khi đó Mai đã kinh doanh thẩm mỹ được một thời gian còn chồng là giám đốc một công ty truyền thông, bắt đầu có sự nghiệp riêng.

“Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ sau đó cùng đoàn đi hát karaoke và từ đó trở thành đối tác, bạn bè của nhau. Mặc dù thời điểm đó ông xã của Mai còn khá ít tuổi nhưng Mai thấy được chí hướng, bản lĩnh, cũng như nghị lực của anh, vừa mới bước ra khỏi giảng đường làm việc, giữ chức trưởng phòng và mở công ty để làm riêng nhưng Mai cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Mai sẽ yêu anh ấy hoặc anh ấy sẽ yêu Mai” - Mailisa mô tả về chồng.

Mailisa cũng chia sẻ thêm rằng cặp đôi có quá nhiều khác biệt, không chỉ tuổi tác mà còn hoàn cảnh. Ở thời điểm đó, Mai đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, phải chăm mẹ già ở quê và đang gánh khoản nợ 2 tỷ đồng.

Sau đó, quá trình hợp tác và đồng hành trong công việc đã khiến cả hai có cơ hội hiểu rõ hơn về nhau. Mailisa kể rằng Hoàng Kim Khánh là người chủ động, kiên trì và thể hiện mong muốn được cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, quan tâm từ thứ nhỏ nhất đến vấn đề lớn nhất của Mailisa.

Hình ảnh được cặp đôi chia sẻ vào năm 2014

Chẳng hạn như “bà trùm thẩm mỹ” có thói quen stress sẽ ăn vặt nên lần đầu tiên đi uống cà phê với Hoàng Kim Khánh, Mailisa mua một gói bim bim mang ra ăn và lần thứ hai cũng vậy. Tới lần thứ 3 thì Khánh bắt đầu mua bim bim cho Mai, việc này được duy trì trong suốt quá yêu nhau.

Trong một lần khác, nghe Mai tâm sự về khoản nợ, Khánh từng nói: “Em đang mắc nợ 2 tỷ một mình em trả thì lâu, có thêm anh trả nữa thì sẽ nhanh hơn”. Tình cảm giữa hai người phát triển dần qua thời gian, bắt đầu từ tình bạn, rồi thành tình yêu.

Song vì sự khác biệt về tuổi tác và hoàn cảnh nên cặp đôi cũng từng vấp phải nhiều định kiến. Theo lời kể, cả hai lựa chọn tin tưởng và cùng nhau vượt qua. Trong một clip, kể chuyện tình yêu, Mailisa còn chia sẻ thêm về quan điểm của mình:

“Một người đàn ông muốn bước vào cuộc đời Mai, đầu tiên phải có bản lĩnh, cùng tần số với nhau. Mình phải lấy người đàn ông hơn mình một cái đầu kể cả nghĩa đen cả nghĩa bóng để mình có bờ vai tựa vào, vì tài ba lỗi lạc cũng chỉ là đàn bà. Đàn bà đừng bao giờ tỏ ra mình cứng rắn, bởi vốn dĩ đàn bà là được yêu thương, là phải mềm mỏng. Đàn ông mạnh mẽ là vì những vất vả, gian truân, khổ cực mà cuộc đời xô đẩy, chứ trong sâu thẳm, khi bước chân về nhà đàn bà là một bông hoa cần được nâng niu”.

Sau khi kết hôn, cặp đôi có thêm 2 người con, 1 trai - 1 gái. Hiện tại đã lên chức ông bà nội khi con trai riêng của Mailisa lấy vợ và sinh con song trên các tài khoản MXH, vợ chồng Mailisa vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm công khai, tặng tặng nhiều món quà sang trọng.

Năm 2020, Hoàng Kim Khánh tự tay trang trí chiếc siêu xe McLaren Senna của vợ, dán decal “Chúc mừng sinh nhật Mailisa” và “I LOVE MAILISA” khiến MXH xôn xao. Hoàng Kim Khánh cũng chơi lớn trong lễ kỷ niệm ngày cưới tặng vợ chiếc váy giá 50 tỷ với hơn 1.000 viên kim cương, được nhắc đến như món quà khổng lồ trong cách thể hiện tình yêu.