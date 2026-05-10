Thẩm quyền quyết định chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Đang có đợt rà soát để thăng hạng giáo viên, đơn vị bà Vân chỉ được xét thêm 3 người do đã đủ tỷ lệ 50%.

Tuy nhiên điểm 3 Mục III Công văn số 64/BNV-CCVC có nêu, trường hợp chưa đủ số lượng theo tỷ lệ ở mỗi hạng chức danh thì số còn thiếu được cộng vào hạng thấp hơn liền kề và có thể lớn hơn tỷ lệ theo quy định.

Bà Vân hỏi, đơn vị bà có thể xét thêm người thăng hạng chức danh nghề nghiệp vào hạng II, do chưa có ai chức danh nghề nghiệp thuộc hạng I không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) đã quy định:

"Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí viêc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp viên chức đã được phê duyệt".

Do đó, đề nghị bà Lê Thị Vân trao đổi với cơ quan quản lý nơi công tác để được xem xét, giải quyết.