Thẩm quyền quyết định chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp

10-05-2026 | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bà Lê Thị Vân (Nghệ An) công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 24, chưa có ai chức danh nghề nghiệp thuộc hạng I, và có 9 người thuộc hạng II.

Đang có đợt rà soát để thăng hạng giáo viên, đơn vị bà Vân chỉ được xét thêm 3 người do đã đủ tỷ lệ 50%.

Tuy nhiên điểm 3 Mục III Công văn số 64/BNV-CCVC có nêu, trường hợp chưa đủ số lượng theo tỷ lệ ở mỗi hạng chức danh thì số còn thiếu được cộng vào hạng thấp hơn liền kề và có thể lớn hơn tỷ lệ theo quy định.

Bà Vân hỏi, đơn vị bà có thể xét thêm người thăng hạng chức danh nghề nghiệp vào hạng II, do chưa có ai chức danh nghề nghiệp thuộc hạng I không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) đã quy định:

"Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí viêc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp viên chức đã được phê duyệt".

Do đó, đề nghị bà Lê Thị Vân trao đổi với cơ quan quản lý nơi công tác để được xem xét, giải quyết. 


Báo Chính phủ

Từ hôm nay, thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu

Bí thư Hà Nội yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của Thủ đô hoàn thành cuối năm 2027

Đề xuất về quản lý thuế liên quan đến người mua ve chai, phế liệu

1 tuần nữa, cao tốc gần 24.000 tỷ đồng rút ngắn thời gian di chuyển Nghệ An - Thủ đô nước láng giềng sẽ khởi công

Bắt tay với 3 doanh nghiệp, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết khai mở “kho báu” từ thị trường 1,47 tỷ dân

TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị đưa vào khai thác tuyến đường 3 chiều đầu tiên

