Thần sắc Shark Bình dạo này

06-10-2025 - 13:45 PM | Lifestyle

Đây là lần đầu tiên vị doanh nhân lộ diện sau ồn ào tài sản số.

Trưa 6/10, Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) đã xuất hiện trên livestream chia sẻ về chủ đề Tư duy trong thời kỳ biến động.

Đây là lần đầu tiên vị doanh nhân lộ diện sau ồn ào tài sản số với AntEx vừa qua nên cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Ngoài những nội dung được chia sẻ, netizen cũng quan tâm đến vẻ ngoài của Shark Bình dạo này.

Nhiều người cho rằng thần sắc của Shark Bình có phần trầm hơn so với trước. Dù vị doanh nhân vẫn cười nói và chia sẻ kiến thức, quan điểm của mình nhưng ở phần bình luận, nhiều người cho rằng ánh mắt và gương mặt có phần mệt mỏi.

Thần sắc Shark Bình dạo này- Ảnh 1.
Thần sắc Shark Bình dạo này- Ảnh 2.

Shark Bình trong livestream vào trưa 6/10

Về nội dung, Shark Bình nói về vai trò của lãnh đạo trong cuộc đời mỗi người và kinh doanh, thuyết thiên - địa - nhân mà vị “cá mập” nghiệm ra và trả lời câu hỏi: “Làm gì để bồi tụ phúc đức?” với công thức Thí - thiện - hiếu - di.

Sau phần chia sẻ của bản thân, Shark Bình trực tiếp trả lời comment để giao lưu với mọi người. Khi có người hỏi “Shark Bình có tự thấy mình phúc đức không?” thì vị doanh nhân trả lời rằng khi chia sẻ về công thức để có phúc đức thì bản thân đã tự thực hành. Song không có thước đo hay máy móc nào để đo độ phúc đức nên vị doanh nhân không thể khẳng định mình có phúc đức hay không.

Dẫu vậy, Shark Bình khẳng định: “Không bao giờ tôi không có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả. Tất cả đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi, công sức của mình”.

Với câu hỏi: “Đích đến của một doanh nhân là ở đâu? Và làm sao để phục vụ đất nước và dân tộc nhưng vẫn đảm bảo là một doanh nghiệp chân chính?”, Shark Bình cho biết:

“Tôi cũng trải qua nhiều giai đoạn, chặng đường. Có những lúc chỉ nghĩ kiếm được nhiều tiền cho bản thân, cho gia đình, rồi mới đến người thân, anh em, bạn bè và cho cộng đồng, đất nước.

Tuy nhiên tôi xin cô đọng lại thì các cụ nói “có thực mới vực được đạo”.

Cảnh giới đầu tiên, chặng thấp nhất của một doanh nhân là phải kiếm được tiền cho bản thân và gia đình để đảm bảo những yêu cầu về vật chất. Tiếp theo là nghĩ cho anh em - những người xung quanh, người đồng cam cộng khổ, nhà đầu tư, cổ đông,... cũng giàu có. Không được bằng chúng ta thì cúng ½, ⅓., 1/5 , 1/10 tuỳ vào công sức.

Cảnh giới thứ 3 là nghĩ cho xã hội. Lúc đó chúng ta nghĩ đến việc làm những sản phẩm tốt đẹp, không gây hại, mang đến giá trị tích cực. Thứ 4 là nghĩ cho đất nước, cho dân tộc như khi có tiền thì chúng ta dùng để lấy cả niềm tự hào, nền công nghiệp cho dân tộc. Ví dụ hiện nay, có một công ty xe điện đang làm việc đó. Cuối cùng là cảnh giới cao nhất, vì nhân loại".

Ở cuối livestream, Shark Bình khẳng định dù mình đã có được những kết quả nhất định nhưng vẫn chỉ là người đang học hỏi. Vì vậy những chia sẻ có gì sai sót hay ý kiến trái chiều thì mong mọi người comment hoan hỉ, cùng nhau tìm hiểu vấn đề. 

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục thảo luận về livestream của Shark Bình.

Ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) đính chính

Theo S.A

Phụ nữ số

