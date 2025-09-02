Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng'
Trong lễ diễu binh A80, dàn khối trưởng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vừa toát lên thần thái nghiêm trang của người lính, vừa sở hữu vẻ đẹp cuốn hút như màn ảnh.
