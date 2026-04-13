Thận xuống cấp nhanh chóng nếu ăn quá nhiều 9 loại thực phẩm này: Toàn món khoái khẩu của nhiều người

Theo Lam Chi | 13-04-2026 - 21:23 PM | Sống

Một bác sĩ chuyên khoa thận tại Nhật Bản đã chỉ ra 9 nhóm thực phẩm có thể âm thầm làm tăng gánh nặng cho thận nếu dùng quá thường xuyên, trong đó có nhiều cái tên rất phổ biến.

Thận là cơ quan rất dễ bị tác động bởi chế độ ăn uống

Thận là cơ quan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống hằng ngày.

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Masahiro Kohzuki, Giáo sư danh dự của Đại học Tohoku (Nhật Bản), sau khi cơ thể hấp thu thực phẩm, nước, muối hoặc protein, các chất thải chuyển hóa phát sinh đều cần được thận xử lý. Cũng vì vậy, đây là cơ quan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống hằng ngày.

Ông nhấn mạnh, với những người có chức năng thận đã bắt đầu đi xuống, việc kiểm soát ăn uống càng quan trọng hơn. Nếu vô tình tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm có nguy cơ cao, tình trạng tổn thương thận có thể tiến triển nhanh hơn, thậm chí làm tăng nguy cơ phải lọc máu sớm.

Điều đáng chú ý là trong danh sách được vị bác sĩ này nhắc đến, có không ít món rất quen mặt trên mâm cơm của các gia đình.

9 loại thực phẩm có thể gây hại cho thận nếu được tiêu thụ quá nhiều

9 loại thực phẩm được bác sĩ Masahiro Kohzuki nhắc tới gồm:

1. Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn thường gặp gồm xúc xích, giăm bông, thịt xông khói. Theo bác sĩ Masahiro Kohzuki, để hạn chế thay đổi màu sắc của thịt và cải thiện hương vị, nhóm thực phẩm này thường được bổ sung phụ gia chứa phốt pho. Đây là thành phần có thể làm tăng gánh nặng cho thận và kéo giảm chức năng thận khi được tiêu thụ quá nhiều. Ông cũng cho biết bản thân ông luôn cố gắng tránh ăn những thực phẩm kiểu này.

2. Sản phẩm chế biến từ cá xay

Các sản phẩm chế biến từ cá xay như chả cá, cá viên, bánh cá chiên cũng thường chứa phụ gia phốt pho, đồng thời có hàm lượng muối khá cao. Bác sĩ Masahiro Kohzuki khuyến cáo mọi người nên hạn chế loại thực phẩm này.

3.Phô mai thương mại

Các loại phô mai chế biến sẵn bán trên thị trường trong quá trình sản xuất thường được nghiền nhỏ, làm nóng rồi nhũ hóa. Quá trình nhũ hóa này thường sử dụng phụ gia chứa phốt pho, từ đó làm tăng áp lực cho thận nếu ăn nhiều.

4. Mì ăn liền

Đây là thực phẩm có hàm lượng muối rất cao. Với mì ly hoặc mì gói, nếu dùng luôn cả nước súp, lượng natri nạp vào cơ thể thường vượt ngưỡng đáng lưu ý. Với người bị bệnh thận mạn tính, đây là nhóm thực phẩm nên hạn chế nếu không muốn bệnh tiến triển đến giai đoạn phải lọc máu.

5. Món ngâm chua

Các món ngâm chua, muối mặn, thực phẩm ướp nhiều muối cũng là nhóm có nguy cơ cao đối với thận do chứa lượng muối lớn.

6. Nước ép trái cây

Bác sĩ Masahiro Kohzuki lưu ý rằng chỉ một hộp nhỏ nước ép trái cây cũng có thể chứa khoảng 25g đường, tương đương 6 viên đường vuông. Lượng đường này dễ làm đường huyết tăng nhanh, từ đó làm tăng gánh nặng cho thận.

7. Nước ép rau củ

Dù nhiều người cho rằng đây là lựa chọn lành mạnh, bác sĩ Masahiro Kohzuki cho biết ngay cả loại 100% nước ép rau củ cũng có thể chứa khoảng 20g đường. Vì thế, ông khuyến nghị nên ăn trực tiếp rau củ và trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép.

8. Cà phê lon

Bác sĩ Masahiro Kohzuki cho rằng cà phê lon thường có hàm lượng đường khá cao. Ngay cả sản phẩm gắn nhãn ít đường cũng vẫn có thể chứa lượng đường tương đương một viên đường vuông. Bác sĩ Masahiro Kohzuki đồng thời nhấn mạnh rằng không chỉ cà phê lon, đồ uống tăng lực cũng có hàm lượng đường cao hơn nhiều người tưởng. Đây là nhóm thực phẩm mà vị bác sĩ này gần như không sử dụng.

9. Bánh mì ngọt

Việc nạp quá nhiều đường từ loại thực phẩm này có thể khiến đường huyết tăng vọt, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của các mạch máu nhỏ trong thận. Không chỉ bánh mì ngọt, các sản phẩm từ bột mì tinh chế như bánh mì trắng hay bánh mì mềm cũng cần tiêu thụ có chừng mực vì có thể làm tăng đường huyết sau ăn.

Tin rất vui: Còn 7 ngày nữa, 1 thành phố trực thuộc Trung ương chính thức miễn, giảm tiền thuê nhà

3 thứ ngon đến mấy cũng đừng ăn, là "vua phá gan hại thận", nguy hiểm không kém rượu bia

Thuê trọ 9 năm mới phát hiện đã trả thừa cho chủ nhà gần 400 triệu đồng tiền điện

21:03 , 13/04/2026
Đã rõ tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

21:00 , 13/04/2026
Điều hoà bỗng "bốc mùi" khó chịu: Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe và hóa đơn tiền điện có thể đang tăng vọt

20:53 , 13/04/2026
Nghiên cứu của Anh: Đừng ép trẻ hướng nội phải "mạnh dạn", sự im lặng chính là tố chất của những triệu phú tương lai

20:43 , 13/04/2026

