Tháng 8/2025: Sức mua cải thiện, một doanh nghiệp VN30 tăng tốc mở rộng tại nông thôn

Sự phục hồi mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi thu nhập cải thiện, chính sách kích cầu và nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp lễ lớn.

Trong bối cảnh thị trường chung đang khởi sắc, Tập đoàn Masan (HoSE: MSN), doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu ghi nhận kết quả khả quan ở các mảng chủ lực. Theo đó, tại mảng bán lẻ - WinCommerce (WCM) và mảng thịt - Masan MEATLife (MML) đều tăng trưởng tích cực trong tháng 7 và 8/2025, vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả này phản ánh sức bật từ thị trường nội địa và hiệu quả của chiến lược mở rộng, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hệ sinh thái Masan trong việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

WinCommerce: hoàn thành kế hoạch mở rộng, các cửa hàng mới đều mang về lợi nhuận

Theo báo cáo kinh doanh mới nhất, tháng 8/2025 WCM ghi nhận doanh thu 3.573 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ 2024, vượt xa mục tiêu kế hoạch tăng trưởng 8–12% đã đề ra. Đáng chú ý, doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) trong 8 tháng tăng 8,2%, còn riêng tháng 8 đạt 11,9%, cao hơn hẳn mức trung bình giai đoạn trước, phản ánh sức cầu thực chất từ hệ thống hiện hữu.

Chiến lược tập trung mở rộng mạng lưới tại khu vực nông thôn tiếp tục mang lại kết quả rõ rệt. Trong 8 tháng đầu năm, WCM mở mới 415 cửa hàng, hoàn thành mục tiêu cơ sở năm (400–700 cửa hàng). Trong đó, 300 cửa hàng thuộc mô hình WinMart+ nông thôn, chiếm khoảng 75% số mở mới. Riêng miền Trung chiếm gần 50% số cửa hàng mới, khẳng định vai trò trọng điểm trong chiến lược mở rộng của doanh nghiệp

Việc các cửa hàng WinMart+ tại nông thôn nhanh chóng hòa vốn và có lãi cho thấy mô hình bán lẻ hiện đại phù hợp với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, nơi người dân ngày càng ưu tiên sản phẩm an toàn, tiện lợi và có nguồn gốc rõ ràng.

Masan MEATLife: gia tăng đóng góp trong hệ sinh thái

Trong khi WCM mở rộng độ phủ, Masan MEATLife (MML) ghi nhận kết quả khả quan nhờ xu hướng tiêu dùng "ăn ngon – sống khỏe". Tháng 7/2025, doanh thu trung bình tại mỗi cửa hàng WCM từ sản phẩm MML đạt khoảng 2,3 triệu đồng/ngày. Nếu nhân rộng trên toàn bộ gần 4.200 cửa hàng, quy mô doanh thu hàng ngày có thể đạt gần 9,5 tỷ đồng, cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể từ kênh bán lẻ hiện đại.

Đáng chú ý, tỷ trọng đóng góp của MML trong tổng doanh thu ngành thịt tại WCM tiếp tục gia tăng. Từ mức 49% năm 2023, tăng lên 55% năm 2024, 62% trong quý II/2025, đến 69% trong tháng 7/2025. Xu hướng này khẳng định vai trò ngày càng lớn của MML trong hệ thống phân phối của Masan.

Để đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng, MML tiếp tục triển khai chuỗi giá trị tích hợp 3F (Feed – Farm – Food), bao gồm trang trại chăn nuôi, nhà máy chế biến và hệ thống phân phối hiện đại. Chuỗi khép kín này cho phép kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến thành phẩm, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao đối với thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Sức bật từ thị trường nội địa

Các kết quả tăng trưởng tích cực của WCM và MML nằm trong xu thế chung của thị trường. Chính sách giảm thuế VAT, tăng lương cơ sở và sự dịch chuyển từ chợ truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại là những yếu tố thúc đẩy. Đồng thời, sự kiện kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và hoạt động du lịch, dịch vụ sôi động trong tháng 8 đã tạo thêm lực đẩy cho nhu cầu mua sắm.

Việt Nam đang tiến gần mốc 5.000 USD GDP/người, ngưỡng thường gắn với sự bùng nổ tiêu dùng sản phẩm giá trị cao. Đây là bối cảnh thuận lợi để Masan tiếp tục khai thác cơ hội tăng trưởng ở cả thành thị và nông thôn.

Mặc dù kết quả kinh doanh gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, Masan vẫn phải đối diện với không ít thách thức. Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trở nên cạnh tranh gay gắt hơn, khi các thương hiệu quốc tế gia nhập ngày càng nhiều, trong khi các chuỗi nội địa cũng mở rộng nhanh chóng. Việc phát triển mạng lưới cửa hàng với tốc độ cao đồng nghĩa với áp lực lớn về chi phí vận hành, từ thuê mặt bằng đến logistics và nhân sự. Trong bối cảnh đó, cân bằng giữa mục tiêu mở rộng quy mô và khả năng kiểm soát chi phí trở thành yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Dẫu vậy, triển vọng của doanh nghiệp vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nội tại và môi trường vĩ mô. Bức tranh tiêu dùng 8 tháng đầu năm cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tận dụng bối cảnh này, sự phối hợp giữa WinCommerce và Masan MEATLife tạo thành lợi thế kép: WCM mở rộng độ phủ bán lẻ để tiếp cận người tiêu dùng, trong khi MML cung cấp sản phẩm chất lượng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng an toàn, có truy xuất nguồn gốc. Kết hợp cùng Masan Consumer và các đơn vị khác trong hệ sinh thái, Masan có nền tảng để duy trì đà tăng trưởng trong những quý tiếp theo.