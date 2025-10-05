Tháng 9, 10 đi chợ, nhớ tìm mua 5 loại rau theo mùa này: Vừa rẻ, vừa ít thuốc trừ sâu, cả nhà yên tâm ăn

Mỗi mùa đều có những loại rau củ đặc trưng. Mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 10, không chỉ mang lại tiết trời mát mẻ, dễ chịu, mà còn là thời điểm lý tưởng để thưởng thức nhiều loại rau củ ngon, rẻ và ít phải lo ngại về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc chọn rau theo mùa không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn đảm bảo hương vị tươi ngon và an toàn hơn cho bữa cơm gia đình.

Theo Aboluowang, tháng 9 – 10 là mùa vàng của nhiều loại rau củ. Tại Việt Nam, khí hậu và mùa vụ gieo trồng khá tương đồng, đặc biệt ở miền Bắc với bốn mùa rõ rệt, nên người tiêu dùng cũng có thể áp dụng gợi ý này để lựa chọn thực phẩm. Dưới đây là 5 loại rau nên tìm mua vào mùa thu, vừa ngon vừa “lành”.

1. Đậu bắp – giòn ngọt, ít sâu bệnh

Đậu bắp là loại rau quả quen thuộc trong nhiều mâm cơm Việt, từ món luộc chấm mắm kho quẹt đến nấu canh chua. Từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa chính của đậu bắp, vì vậy tháng 9 – 10 bạn vẫn dễ dàng tìm được những quả non, giòn, xanh mướt ngoài chợ. Đặc điểm của đậu bắp là chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, gần như không cần dùng nhiều thuốc trừ sâu. Lựa chọn tốt nhất là quả có kích cỡ bằng ngón tay, cầm chắc và vỏ mịn.

2. Mướp – ngọt mát, giải nhiệt

Mướp hương, mướp ta là loại cây leo quen thuộc ở vườn nhà. Vào tiết thu, cây mướp vẫn cho quả đều, nhất là ở miền Nam nơi khí hậu ấm áp quanh năm. Mướp có tính mát, nấu canh tôm, nấu với mồng tơi hoặc xào thịt đều hợp. Khi chọn mướp, nên để ý quả thẳng, trên vỏ có lớp phấn trắng mỏng, cầm chắc tay.

3. Đậu nành tươi – giàu dinh dưỡng

Đậu tương rau (đậu nành non) chưa phổ biến rộng như các loại đậu khác ở Việt Nam, nhưng một số vùng như Nam Định, Thái Bình, Gia Lai… vẫn có trồng và bán vào dịp thu đông, khoảng tháng 9 – 11. Đậu nành non có hạt chắc, vị bùi ngậy, giàu protein và chất xơ. Cách chế biến đơn giản nhất là luộc với chút muối, ăn vặt rất “đưa miệng”, hoặc tách hạt xào cùng thịt, tôm.

4. Ngó sen – giòn ngọt, ít thuốc

Sen được trồng nhiều ở Đồng Tháp, Long An, Hà Nội – Tây Hồ. Ngó sen thường mọc trong bùn nước nên sâu bệnh khó xâm nhập, ít cần đến thuốc bảo vệ thực vật. Mùa mưa và đầu thu (tháng 7 – 10) là thời điểm ngó sen non ngon nhất: giòn, ngọt, mập ngắn. Bạn có thể chế biến thành gỏi tôm thịt, xào nhanh với thịt bò hoặc hầm cùng sườn non.

5. Cải xanh non – mát lành, dễ trồng

Cải xanh thuộc nhóm rau ăn lá ngắn ngày, chỉ mất khoảng 20 – 30 ngày từ lúc gieo đến khi thu hoạch. Nhờ vậy, rau chưa kịp bị sâu hại nhiều. Tháng 9 – 10, tiết trời se lạnh, rau cải xanh tươi non, ít phải dùng hóa chất. Khi mua, nên chọn bó rau có lá xanh bóng, gốc trắng sạch, tránh rau bị dập hoặc có nhiều lá vàng. Xào tỏi là cách chế biến giữ nguyên vị thanh mát đặc trưng.

Ăn rau theo mùa: Lợi cho sức khỏe và túi tiền

Chọn rau củ đúng mùa không chỉ ngon và rẻ hơn, mà còn an toàn do ít phải dùng thuốc trừ sâu. Đặc biệt, rau mùa thu – đông ở Việt Nam còn rất đa dạng: súp lơ, bắp cải, rau muống cuối vụ, rau dền đỏ, rau cần, rau cải cúc… đều là những lựa chọn đáng cân nhắc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để thưởng thức các loại củ như khoai lang, bí đỏ, cà rốt – vừa giàu dinh dưỡng, vừa giúp làm ấm cơ thể khi thời tiết se lạnh.

Một số kinh nghiệm khi đi chợ: không nên quá ham rau củ “đẹp mắt”. Rau có vài vết đốm tự nhiên hay lỗ sâu nhỏ thường an toàn hơn loại xanh mướt bóng loáng. Nên mua rau buổi sáng sớm để có giá rẻ và rau tươi. Ngoài ra, kết hợp nhiều loại rau trong bữa ăn sẽ bổ sung đa dạng vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp cả nhà khỏe mạnh hơn.

