Thắng giải thương hiệu truyền cảm hứng - Nature Foods khẳng định vị thế ngành công nghệ thực phẩm

Giải thưởng APEA – do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức – là một trong những giải thưởng doanh nghiệp danh giá hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, quy tụ hàng trăm thương hiệu đến từ hơn 15 quốc gia. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận năng lực đổi mới và trách nhiệm xã hội của NFC, mà còn là sự khẳng định cho tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo "thực phẩm tiện lợi nhưng vẫn trọn vẹn giá trị thiên nhiên".

Tiện lợi nhưng lành mạnh – Hướng đi khác biệt của NFC

Theo báo cáo của Blue Weave Consulting, thị trường Ready-to-Eat (RTE) tại Việt Nam được định giá khoảng USD 430.41 triệu năm 2024, và dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 16,8% đến năm 2031, với báo cáo của Insight Asia, thị trường đồ uống Việt Nam — đặc biệt mảng refreshment (giải khát) — cũng được ước tính trị giá khoảng USD 5,2 tỷ năm 2024, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 5,8%.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, "ăn nhanh" không còn là thói quen tạm thời mà đã trở thành một phần của lối sống năng động. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm sao để "ăn nhanh" mà vẫn an toàn, lành mạnh và ngon miệng? Chính trăn trở này đã thôi thúc Nature Foods lựa chọn một hướng đi khác biệt: ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa (freeze-dried) để mang đến thực phẩm tiện lợi mà vẫn giữ trọn hương vị, kết cấu và dinh dưỡng tự nhiên.

Từ triết lý "trọn vị thiên nhiên", NFC đã dành hơn 20 năm nghiên cứu và tiên phong việc ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa vào sản xuất thực phẩm tiêu dùng, hình thành chuỗi sản phẩm phong phú gồm: Canh ăn liền sấy thăng hoa ISOUP; Súp ăn liền sấy thăng hoa ISOUP HUUPS!; Nước thanh nhiệt sấy thăng hoa ICHILL; Sữa chua sấy thăng hoa IYAUA; Rắc cơm dinh dưỡng IKIRO; Gia vị và muối chấm NATAS; Trái cây sấy thăng hoa IFRUITZ.

Mỗi sản phẩm đều cam kết "3 không": không chất bảo quản, không phẩm màu tổng hợp, không hương liệu nhân tạo, đồng thời đạt các tiêu chuẩn quốc tế HACCP, ISO 22000, BRCGS, FDA, HALAL,....

Với quy trình khép kín từ nông trại đến bàn ăn, NFC không chỉ mang đến thực phẩm tiện lợi, mà còn định hình xu hướng "Convenient Wellness" – sự tiện lợi lành mạnh, giúp người tiêu dùng hiện đại có thể tận hưởng bữa ăn nhanh nhưng vẫn an tâm về chất lượng và sự tươi ngon của món ăn.

Công nghệ tạo nên khác biệt

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình phát triển của NFC chính là công nghệ sấy thăng hoa – phương pháp hiện đại giúp tách nước từ nguyên liệu ở nhiệt độ âm sâu. Nhờ vậy, sản phẩm giữ nguyên màu sắc, hương vị và dưỡng chất tự nhiên, không cần chất bảo quản nhưng vẫn có thời gian sử dụng dài.

Công nghệ này cũng giúp NFC tạo nên các sản phẩm độc đáo mang dấu ấn Việt Nam, nhưng đạt chuẩn quốc tế – vừa phù hợp với thị trường trong nước, vừa sẵn sàng vươn ra thế giới với bộ giải pháp ăn uống đa dạng.

Phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ chú trọng đổi mới công nghệ, NFC còn đặt phát triển bền vững làm triết lý vận hành cốt lõi. Doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường như biomass, đầu tư hệ thống inverter tiết kiệm năng lượng, áp dụng chất làm lạnh thân thiện và hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, nông trại của công ty đạt chứng nhận FSA (Farm Sustainability Assessment), minh chứng cho sự nghiêm túc trong thực hành nông nghiệp bền vững.

NFC cũng là thành viên của tổ chức SEDEX hơn 10 năm, tuân thủ bộ tiêu chuẩn SMETA với bốn trụ cột: môi trường, đạo đức kinh doanh, tiêu chuẩn lao động và an toàn – sức khỏe người lao động. Những hành động này thể hiện cam kết của NFC trong việc tạo ra giá trị tốt đẹp "Good for You and Good for Planet" – vì con người và vì hành tinh.

Chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Phan Khâm – Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Nhà máy NFC chia sẻ: "Thực sự chúng tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Nó cho thấy sự đúng đắn của chúng tôi trong việc chọn lựa định hướng ngay từ những ngày đầu tiên. Đây là một động lực lớn để khẳng định rằng con đường mà chúng tôi đang đi – tạo ra những sản phẩm vừa tiện lợi vừa lành mạnh – là hoàn toàn đúng đắn. Tôi cũng hy vọng giải thưởng này sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa đến các doanh nghiệp Việt khác, để cùng nhau tiếp tục tạo ra những giá trị tốt đẹp, phục vụ người tiêu dùng trong nước và vươn mình ra thị trường thế giới."

Cũng trong khuôn khổ phát biểu, bà Vũ Quốc Anh Thư – Giám đốc Marketing của NFC nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn tin rằng thực phẩm tiện lợi và thực phẩm lành mạnh hoàn toàn có thể song hành. Công nghệ freeze-dried giúp NFC mang đến những sản phẩm vừa tươi ngon, tự nhiên, vừa đáp ứng nhu cầu sống nhanh – sống khỏe của người hiện đại. Giải thưởng này tiếp thêm năng lượng để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn của thực phẩm Việt trên bản đồ quốc tế."

Giải thưởng APEA 2025 là cột mốc quan trọng, ghi nhận hành trình hơn hai thập kỷ bền bỉ của Nature Foods trong việc lan tỏa lối sống "ăn lành – sống chất", mang tinh hoa ẩm thực Việt hòa cùng công nghệ hiện đại, để mỗi sản phẩm không chỉ là thực phẩm – mà là cảm hứng cho một cuộc sống lành mạnh, tiện lợi và nhân văn hơn.