Thành lập liên minh khắc phục "khoảng trống" hệ sinh thái bán dẫn

Liên minh bán dẫn là cơ hội để Việt Nam nắm bắt ngành công nghiệp của thế kỷ 21

Lễ công bố thành lập Liên minh bán dẫn vừa diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội quy tụ các đại học lớn của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT, Học viện Kỹ thuật Mật mã,..; các đại học quốc tế uy tín như Sungkyunkwan University (Hàn Quốc), Kumamoto University (Nhật Bản), HSE University (Nga); cùng các doanh nghiệp lớn trong chuỗi bán dẫn như Viettel, FPT, Nisso, MRIV International...

Liên minh hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn (gọi tắt là Liên minh bán dẫn) do Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Quyết định số 1017/QĐ-TTg về chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT cho biết ngành bán dẫn Việt Nam hiện tồn tại hai khoảng trống lớn cản trở tốc độ phát triển. Khoảng trống thứ nhất nằm ở sự hợp tác còn rời rạc giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Khoảng trống thứ hai là sự thiếu liên kết giữa chính các doanh nghiệp trong nước, khi mỗi đơn vị đều đang đi theo “con đường riêng”, chưa hình thành được hệ sinh thái hợp tác như mô hình của các quốc gia đi trước. Ông nhấn mạnh rằng sự ra đời của Liên minh chính là điều kiện cần thiết để tạo ra những kết nối thực chất, giúp các bên có thể cùng nhau nắm bắt cơ hội.

Các bên tham gia sẽ kết nối mạng lưới cơ sở giáo dục - viện nghiên cứu - doanh nghiệp trong và ngoài nước, chia sẻ phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất, hỗ trợ đào tạo giảng viên nguồn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, cũng như tham gia tư vấn chính sách cho Chính phủ trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn.