Thành phố đang chuyển mình, đâu là điểm đến cho thế hệ mới đất Cảng?

Vậy đâu là nơi đáng để thế hệ trẻ đất Cảng chọn là "căn nhà đầu tiên"?

Hải Phòng sau sáp nhập đã trở thành thành phố hơn 3.190 km², với 4,6 triệu dân. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông nghìn tỷ được triển khai đồng bộ không chỉ giải quyết bài toán kết nối, mà còn định hình lại giá trị của các khu vực. Sự dịch chuyển này kéo theo nhu cầu tất yếu về nhà ở tại các đô thị kế cận, đặc biệt là những nơi được quy hoạch để đón đầu trung tâm hành chính mới.

Nếu trước đây giá trị của ngôi nhà gắn với sự bền chắc để ổn định cuộc sống, thì thế hệ mới lại có xu hướng tìm kiếm các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ. Tiêu chí của họ rất rõ ràng: vị trí phải dễ dàng kết nối đến các trung tâm kinh tế và hành chính mới; hệ sinh thái tiện ích nội khu phải đầy đủ từ giáo dục, y tế đến thương mại, giải trí; và quan trọng nhất, tài sản phải sở hữu dư địa tăng giá rõ ràng, song hành cùng tốc độ hoàn thiện của hạ tầng khu vực.

Chuẩn sống mới cho thế hệ tiên phong tại trung tâm Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh Hoàng Huy)

Đặt trong bức tranh ấy, Hoang Huy New City nổi bật khi hội tụ cả hai yếu tố: không gian sống giàu kết nối, giàu trải nghiệm và tiềm năng tăng trưởng mạnh nhờ vị trí chiến lược liền kề trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm đang thành hình, cùng dư địa tăng giá vượt trội.

Hoang Huy New City liệu có là lựa chọn đầu tiên của thế hệ đất Cảng mới?

Nắm bắt sự dịch chuyển của thị trường, sự xuất hiện của các đại đô thị quy hoạch bài bản như Hoang Huy New City được xem là bài toán phù hợp cho nhu cầu ngày càng khắt khe của người mua ở thực và nhà đầu tư đón đầu.

Đô thị thế hệ mới tọa lạc tại Thủy Nguyên, liền kề trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm. (Ảnh Hoàng Huy)

Trên quy mô gần 50ha, dự án được phát triển theo mô hình "đô thị trong đô thị", nơi an cư, thương mại và giải trí hòa quyện trong một tổng thể đồng bộ. Hơn 300 tiện ích từ công viên, phố đi bộ, hồ cảnh quan đến hệ thống giáo dục, y tế và thương mại cùng kiến tạo một chuẩn sống hiện đại, hòa trong nhịp điệu lễ hội và chuỗi sự kiện New FEST được Hoang Huy New City tổ chức xuyên suốt vòng đời dự án. Đây là hình mẫu đô thị thế hệ mới, đáp ứng kỳ vọng của lớp cư dân trẻ đang tìm kiếm một không gian sống vừa đủ đầy tiện nghi, vừa giàu trải nghiệm.

Khung cảnh sống trọn vẹn mỗi ngày trong không gian hiện đại, tiện ích đủ đầy tại Hoang Huy New City. (Ảnh Hoàng Huy)

Giá trị của Hoang Huy New City còn đến từ cộng đồng hiện hữu. Khi hạ tầng khu vực hoàn thiện và toàn dự án đi vào vận hành, những cư dân đầu tiên chuyển về sinh sống sẽ tạo nên nhịp sống năng động: gia đình trẻ vừa kinh doanh tại shophouse tầng trệt vừa tận hưởng không gian tiện nghi ở tầng trên, trẻ em học tập và vui chơi trong môi trường an toàn, đủ đầy. Tất cả cùng hòa quyện trở thành bảo chứng cho thanh khoản và giá trị bền vững.

Cùng với đó, chính sách bán hàng tại Hoang Huy New City mang lại nhiều lựa chọn linh hoạt giúp người trẻ dễ dàng sở hữu căn nhà đầu tiên. Khách không vay ngân hàng được hưởng tiến độ thanh toán linh hoạt, chiết khấu trực tiếp 7% và ưu đãi thêm khi thanh toán sớm. Khách vay chỉ cần 35% vốn tự có, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ cùng lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn gốc toàn thời gian hỗ trợ.

Mặt bằng giá tại Hoang Huy New City hiện vẫn được đánh giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng mạnh của khu vực, mở ra dư địa sinh lời rõ rệt cho các nhà đầu tư dài hạn.

Trong chu kỳ phát triển mới của Hải Phòng, Hoang Huy New City không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm nhà ở, mà còn khẳng định vị thế như một giải pháp cân bằng giữa an cư và đầu tư, đáp ứng đúng nhu cầu của thế hệ tiên phong đang định hình diện mạo tương lai thành phố Cảng.

