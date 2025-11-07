Thành phố giàu nhất Việt Nam sắp mở rộng gấp 3 lần tuyến quốc lộ dài nhất cả nước thành đại lộ 10 - 12 làn xe, khởi công vào năm sau

Mới đây, UBND TPHCM ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao các Sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan ưu tiên tập trung giải quyết các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Dự án thành phần 3 đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

Sở Xây dựng làm đầu mối đôn đốc các Sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung, tiến độ theo Kế hoạch đề ra; trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, sẽ lập trình thẩm định và phê duyệt dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi), hoàn thành trong quý IV/2025.

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án, hoàn thành trong quý 2/2026. Lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở, hoàn thành trong quý III/năm 2026.

Khởi công xây dựng công trình trong quý IV/2026. Hoàn thành xây dựng công trình, đưa vào sử dụng, khai thác quý IV/2028.

Quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc đến tỉnh Long An cũ đóng vai trò là trục đường "xương sống" kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây, có lượng xe qua lại rất lớn.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25m hiện hữu lên 60m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhiều nút giao trọng điểm sẽ được cải tạo để giảm xung đột giao thông. Cụ thể, nút giao đường Kinh Dương Vương xây cầu vượt 4 làn xe; nút giao Bình Thuận có thêm cầu vượt trên quốc lộ 1 và hầm chui qua đường Nguyễn Văn Linh; nút giao đường Đoàn Nguyễn Tuấn xây cầu vượt cho hướng đi thẳng; cầu Bình Điền đầu tư thêm 6 làn, nâng tổng cộng lên 12 làn.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt hai dự án thành phần phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1.

Dự án thành phần 1 thực hiện trên địa bàn phường Tân Tạo và An Lạc (quận Bình Tân cũ), tổng vốn gần 1.068 tỷ đồng, có 101 hộ bị thu hồi đất, trong đó 61 hộ giải tỏa trắng. Dự án thành phần 2 triển khai tại xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh cũ), tổng vốn gần 8.543 tỷ đồng, với khoảng 2.140 hộ bị thu hồi đất, 1.761 hộ giải tỏa trắng.



