Thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ có khu đô thị rộng 400 ha nằm trên khu "đất vàng"

Tại kỳ họp HĐND TPHCM sáng 14/11, UBND TPHCM có tờ trình về danh mục các khu đất sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong năm 2025 (đợt 2).

Theo UBND thành phố, các địa phương đã giới thiệu 11 khu đất để xem xét. Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ và đối chiếu với kế hoạch phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở cũng như quy hoạch được duyệt, chỉ có 2 khu đất đủ điều kiện để đưa vào danh mục đấu thầu.

Cụ thể là khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới) và khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình (phường Vũng Tàu).

Việc xem xét các khu đất để đưa vào danh mục đấu thầu được UBND thành phố đánh giá dựa trên nhiều điều kiện pháp lý và quy hoạch. Đối với khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, khu đất có quy mô gần 406 ha, gồm nhiều loại đất đan xen như đất dân cư, đất công trình sự nghiệp, kênh rạch và cả đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, có khoảng gần 18 ha là đất do cơ quan Nhà nước quản lý.

Dự án khu đô thị sinh thái Bình Quới – Thanh Đa phê duyệt từ năm 1992, đến nay vẫn chưa triển khai hiệu quả. Thành phố nhiều lần giao đất cho chủ đầu tư nhưng rơi vào bế tắc do giải phóng mặt bằng phức tạp.

Đây là một trong những quỹ đất rộng hiếm hoi còn lại tại khu vực cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 6km. Sau nhiều lần quy hoạch rồi “treo”, dự án phát triển nơi đây đang ghi nhận tín hiệu chuyển động tích cực, mở ra kỳ vọng hình thành một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND TPHCM ban hành quyết định về duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, Phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới).

Theo quyết định, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Bình Quới, TPHCM có giới hạn phía Đông, Tây Bắc và Bắc giáp sông Sài Gòn; phía Tây giáp Phường 27 cũ (nay thuộc một phần phường Bình Quới); phía Nam và Tây Nam giáp sông Sài Gòn.

Quy mô diện tích khoảng 549,4 ha, bao gồm ranh khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 423,61 ha (tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn, không tính phần diện tích mặt nước sông Sài Gòn) và khoảng 125,79 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn. Quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Dự án được định hướng phát triển thành khu trung tâm đô thị và công viên ngập nước, phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đan xen các công viên, vùng ngập nước với cảnh quan hấp dẫn.

Định hướng phát triển khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng và sử dụng đất hỗn hợp, tạo lập các vùng cảnh quan (cảnh quan sinh thái tự nhiên), các vùng chức năng hỗ trợ khác bao gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.