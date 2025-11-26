Thành phố xem xét cấm pickleball vì ồn ào

Pickleball - môn thể thao có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ với 19,8 triệu người chơi trong năm qua đang tạo ra cuộc tranh cãi dữ dội tại Carmel-by-the-Sea hay còn gọi là Carmel (bang California, Mỹ), thành phố ven biển nổi tiếng với vẻ yên bình và cộng đồng giàu có.

Carmel có diện tích 2,75 km2 và dân số hơn 3.200 người. Độ tuổi trung bình của người dân Carmel khá cao, khoảng 68,9 tuổi.

Tại đây, tiếng “póc” đặc trưng phát ra từ vợt và bóng bị cho là phá vỡ sự tĩnh lặng của khu dân cư, khiến chính quyền địa phương xem xét lệnh cấm hoàn toàn.

Cụ thể, trong các cuộc họp Hội đồng thành phố, nhiều cư dân nêu rõ sự bức xúc khi tiếng vợt chạm bóng vang vọng liên tục từ sân tại Forest Hill Park, nằm ngay khu dân cư.

Nhiều người dân khó chịu bởi tiếng ồn mà vợt và bóng pickleball phát ra

“Tôi phải nghe tiếng ồn rồi gọi cảnh sát sao? Liệu một sĩ quan sẽ ngồi giám sát suốt ngày tại đó?”, cư dân Kimberly Edwards nêu ý kiến. Bà phản đối đề xuất cho phép pickleball hoạt động trở lại với điều kiện người chơi sử dụng vợt và bóng giảm âm, cho rằng quy định này không thể giám sát vì không có bộ phận quản lý công viên hay lực lượng thường xuyên túc trực.

Sau đó, một cuộc bỏ phiếu được tiến hành nhằm xem xét lệnh cấm vĩnh viễn pickleball tại các sân bóng ở công viên Forest Hill được Hội đồng thành phố Carmel nhất trí thông qua hồi đầu tháng, nhưng thông tin chỉ được truyền thông Mỹ công bố mới đây.

Thành phố Carmel chỉ có một sân pickleball công cộng, nên đề xuất trên sẽ tương đương với lệnh cấm toàn thành phố. Các luật sư đang soạn thảo lệnh cấm toàn diện để hội đồng thành phố xem xét và bỏ phiếu trong thời gian tới.

Bà Edwards nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền là bảo vệ cư dân, chứ không phải làm hài lòng những người chơi pickleball.

Trên mạng xã hội, một số người ủng hộ quan điểm này. “Pickleball cần dùng bóng giảm ồn! Âm thanh quá khó chịu”, một cư dân viết trên Facebook.

Ở chiều ngược lại, những người chơi pickleball tại Carmel cho rằng lệnh cấm quá khắt khe.

“Nếu muốn thử bóng giảm ồn, thì hãy cho chúng tôi cơ hội”, vận động viên Barbara Lang nói. Nhiều người chơi cao tuổi cũng gửi thư nêu rõ vai trò của pickleball trong việc duy trì đời sống tinh thần cho cộng đồng lớn tuổi.

“Pickleball không chỉ là thể thao. Đây là một cộng đồng”, Christie L. Italiano Thomas, chuyên viên vật lý trị liệu địa phương, viết trên Facebook. Bà kể lại trường hợp một người chơi góa bụa từng nói: “Pickleball đã cứu cuộc đời tôi”.

“Bất kể bạn đang trải qua điều gì, bạn chỉ cần tới sân, nhặt vợt lên và ngay lập tức có bạn bè để trò chuyện, cười đùa hoặc đơn giản là chơi cùng”, bà chia sẻ.

Bất chấp tranh luận, Hội đồng thành phố Carmel quyết định nghiêng về phía những cư dân lo ngại tiếng ồn.

Cảnh sát trưởng Todd Trayer cho biết những người còn vào sân chơi để chơi pickleball sẽ bị nhắc nhở, chưa phải chịu hình thức xử phạt. "Chúng tôi sẽ giải thích quy định mới. Đây là cộng đồng tuyệt vời, hầu hết mọi người đều hiểu rõ những lo ngại về tiếng ồn hiện nay", ông nói, thêm rằng cảnh sát chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nào.

Dù vậy, cộng đồng pickleball cho biết họ chưa muốn bỏ cuộc và sẽ tiếp tục tham gia các phiên điều trần trong thời gian tới để tìm cách bảo vệ sân chơi.